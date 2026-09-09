Eduardo Paes (PSD), em visita à estação Pavuna do metrô - Divulgação

Eduardo Paes (PSD), em visita à estação Pavuna do metrôDivulgação

Publicado 09/09/2026 19:26 | Atualizado 09/09/2026 20:51

Rio - Candidatos ao Governo do Rio cumpriram agendas de campanha nesta quarta-feira (9). Entre as propostas apresentadas à população estavam a expansão do metrô para Belford Roxo e São João de Meriti, a integração tarifária dos transportes e a reestatização da Cedae.

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Eduardo Paes (PSD), em visita à estação Pavuna do metrô, afirmou que retomará o plano de expansão do modal e o levará até Belford Roxo e São João de Meriti, além de concluir a Linha 2 e implantar a Linha 3. Ele ainda destacou que seu plano de mobilidade prevê a implantação da bilhetagem eletrônica fluminense, a redução das tarifas e a recuperação da malha ferroviária.



"Há mais de dez anos não há nenhuma expansão do sistema de metrô do estado. Só houve uma degradação do sistema e tarifa muito elevada. Teremos duas frentes no metrô: expandir a Linha 2 do Estácio até a Praça XV para que a gente possa fazer a Linha 3 indo em direção a São Gonçalo. Fazendo essas transformações mudaremos para melhor a vida das pessoas", disse Paes.



Além do metrô, o candidato ressaltou que a recuperação da malha ferroviária também será uma prioridade. Paes frisou que o sistema está degradado, mas que é possível recuperá-lo, a exemplo do que fez com o modal de transporte BRT quando estava na Prefeitura do Rio.



O terceiro eixo da proposta de Paes para recuperar o sistema de transporte do estado é a implantação da bilhetagem eletrônica. “A integração tarifária de todos os modais é uma prioridade. Vamos acabar com as empresas de ônibus mandando no bilhete”, disse. Eduardo Paes (PSD), em visita à estação Pavuna do metrô, afirmou que retomará o plano de expansão do modal e o levará até Belford Roxo e São João de Meriti, além de concluir a Linha 2 e implantar a Linha 3. Ele ainda destacou que seu plano de mobilidade prevê a implantação da bilhetagem eletrônica fluminense, a redução das tarifas e a recuperação da malha ferroviária."Há mais de dez anos não há nenhuma expansão do sistema de metrô do estado. Só houve uma degradação do sistema e tarifa muito elevada. Teremos duas frentes no metrô: expandir a Linha 2 do Estácio até a Praça XV para que a gente possa fazer a Linha 3 indo em direção a São Gonçalo. Fazendo essas transformações mudaremos para melhor a vida das pessoas", disse Paes.Além do metrô, o candidato ressaltou que a recuperação da malha ferroviária também será uma prioridade. Paes frisou que o sistema está degradado, mas que é possível recuperá-lo, a exemplo do que fez com o modal de transporte BRT quando estava na Prefeitura do Rio.O terceiro eixo da proposta de Paes para recuperar o sistema de transporte do estado é a implantação da bilhetagem eletrônica. “A integração tarifária de todos os modais é uma prioridade. Vamos acabar com as empresas de ônibus mandando no bilhete”, disse.

O candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, defendeu a inclusão de qualificação profissional a partir do primeiro ano do ensino médio da rede pública estadual. A proposta foi apresentada durante caminhada pelo Saara, na Região Central do Rio.



"Nós queremos conectar educação ao mercado de trabalho. Para isso, vou trazer para o primeiro ano do ensino médio a qualificação profissional. Quero que eles saiam da escola com diploma e uma profissão, prontos para o mercado de trabalho. Vamos fazer isso com muito diálogo com a iniciativa privada, respeitando as vocações regionais de cada canto do nosso estado, para que os nossos jovens possam concluir uma formação naquilo que verdadeiramente vão encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho", afirmou ele.



Ruas caminhou pelo Saara acompanhado de dezenas de apoiadores. O candidato também anunciou que pretende expandir o modelo de ensino cívico-militar para mais 200 unidades da rede pública estadual. "Hoje nós temos uma posição vergonhosa no estado do Rio de Janeiro: ocupamos a penúltima colocação no ranking nacional do IDEB. Temos pouco mais de 1.200 unidades escolares e, dentro desse universo, um achado de boas práticas: são 17 unidades que funcionam no modelo de ensino cívico-militar, com notas do IDEB entre 5,2 e 5,8. Vamos ampliar esse modelo de ensino para pelo menos 200 escolas já existentes na nossa rede pública estadual", disse o candidato.



Após participar de sabatina de O Globo/Extra/CBN/Valor Econômico, William Siri seguiu para a Baixada Fluminense, onde realizou panfletagem no calçadão de Duque de Caxias. Acompanhado de Mônica Benício, Pastor Henrique Vieira e Renata Souza, o candidato do PSOL ao governo do Rio caminhou pelo Centro e conversou com eleitores.



Siri falou sobre a importância de reestatizar a Cedae. "Cláudio Castro vendeu a Cedae dizendo pra Baixada Fluminense que iria melhorar o saneamento, a água, que iria chegar nas casas das pessoas com uma tarifa baixa. Quebraram as calçadas de todo mundo, colocaram hidrômetros e tá todo mundo pagando conta cara agora. Nós vamos reestatizar e colocar a água barata pra população porque a gente representa a classe trabalhadora", disse.

Hoje a candidata da UP ao governo do Rio cumpriu agenda pela manhã em panfletagem próxima a UERJ e ao meio dia na Carioca. À tarde, Juliete compareceu ao ato de diplomação de 24 estudantes e 3 professores da UFRJ assassinados e desaparecidos na Ditadura Militar Fascista.



No início da noite, a candidata participou do ato Pátria sem Feminicídios e sem Estupros, uma manifestação convocada pelo Movimento de Mulheres Olga Benario, ocorrido no Centro do Rio. Durante a atividade, Juliete defendeu mais políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, principalmente a criação de casas abrigo e de aluguel social para mulheres em situação de violência.



André Marinho (Novo) participou, às 10h30, de uma sabatina na Manchete FM. Em seguida, realizou panfletagem no Aterro do Flamengo. Anthony Garotinho (Republicanos) esteve em uma reunião de estratégia de campanha pela manhã. No período da tarde e da noite, participou de sabatinas e entrevistas de veículos de comunicação.



Cyro Garcia (PSTU) ia participar de uma panfletagem no Edisen, da Petrobras, mas devido às chuvas cancelou a agenda.