Sede do Rioprevidência, no Centro do RioDivulgação/Governo do Estado
Os primeiros segurados a terem que fazer a Prova de Vida Digital Anual 2026 são os cerca de 13 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de outubro. O prazo para o procedimento vai de 5 de outubro a 2 de novembro deste ano. A sequência continua pelos 12 meses seguintes, sempre de acordo com o aniversário do aposentado ou pensionista.
Para a validação biométrica e a conclusão do processo, é indispensável que o beneficiário possua uma conta no Gov.br, com nível de segurança Prata ou Ouro. A Prova de Vida de aposentados e pensionistas permite maior controle e gestão da folha de pagamentos do Estado, com a identificação de fraudes e, com isso, a garantia da regularidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.
Auxílio nas agências do Rioprevidência
O Rioprevidência terá funcionários nos 15 postos e agências da autarquia em todo o estado preparados para eventuais esclarecimentos sobre como realizar a Prova de Vida Digital Anual.
Há agências no Centro do Rio, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema. Há postos de atendimento da autarquia na Polícia Civil – Centro do Rio (Rua da Relação nº 42), Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e DVP- Secretaria de Estado da Polícia Militar. Os endereços estão disponíveis no site oficial do Rioprevidência (www.rj.gov.br/rioprevidencia/).
O beneficiário também poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo 0800 285 81 91 ou pelo (21) 3850-3350 – para ligações realizadas por celular, sujeitas à cobrança da operadora telefônica.
Passo a passo
A Prova de Vida digital é realizada no aplicativo oficial Gov.br, por biometria facial. Ao fazer o reconhecimento facial, o aplicativo comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios. Para isso, é necessário seguir as orientações abaixo:
1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br;
2. Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;
3. Faça o login no aplicativo e, caso seja necessário, forneça os dados para que sua conta chegue ao nível prata ou ouro;
4. Na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";
5. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";
6. Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";
7. Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;
8. Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";
9. Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";
Quem não fizer
Os aposentados e pensionistas que não realizarem a Prova de Vida dentro do prazo estabelecido poderão ter seus benefícios suspensos. No entanto, durante os primeiros meses de implantação da Prova de Vida Digital, haverá um período de tolerância e adaptação para os beneficiários, permitindo a adequação ao novo procedimento antes da adoção de eventuais medidas de suspensão.
Uma lista nominal de quem não fez será publicada no Diário Oficial até o 10º dia útil do mês subsequente ao término do período do procedimento. A lista também estará disponível no portal do Rioprevidência. (www.rj.gov.br/rioprevidencia).
A suspensão do pagamento do inativo ou pensionista ausente à Prova de Vida Digital Anual ocorrerá no mês posterior ao da publicação da lista de faltosos no Diário Oficial. O restabelecimento do benefício dependerá da realização da Prova de Vida, com os valores retroativos, e de acordo com o calendário de pagamentos do Estado.
Cuidados e alertas contra fraudes
O Rioprevidência alerta aos segurados que se certifiquem de utilizar exclusivamente o portaloficial Gov.br para a realização da Prova de Vida Digital, observando os cuidados contra fraudes. É fundamental ter cautela na hora de baixar o portal Gov.br para fazer o procedimento e não clicar em links que podem direcionar para um aplicativo falso muito parecido com o verdadeiro.
O Rioprevidência alerta também quanto a contatos falsos, pois a autarquia não envia mensagens pessoais por e-mail, ligação telefônica, por Whatsapp ou outro meio de comunicação que não seja por meio dos canais oficiais, à disposição dos segurados no site da autarquia.
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