Motorista de aplicativo, identificado como Lucas de Araújo, foi sequestrado - Reprodução / TV Record

Motorista de aplicativo, identificado como Lucas de Araújo, foi sequestradoReprodução / TV Record

Publicado 09/09/2026 12:06

Rio - O motorista de aplicativo, identificado como Lucas de Araújo, foi sequestrado e roubado durante uma corrida em Realengo, na Zona Oeste . A vítima trabalhava havia apenas dois dias na atividade e tinha comprado o carro recentemente para começar a fazer as viagens.

Segundo Lucas, ele realizou uma corrida da Lapa até a Portela e, depois, seguiu para casa, em Realengo. Mais tarde, aceitou outra viagem com destino ao bairro. Ao final do trajeto, o passageiro teria informado que estava sem internet e, por isso, não conseguiria realizar o pagamento. Ele pediu que o motorista aguardasse enquanto iria até a casa da mãe para pegar o dinheiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (4).

Ainda de acordo com a vítima, o homem retornou acompanhado de outras duas pessoas. Um dos suspeitos teria assumido a direção do veículo, enquanto Lucas foi colocado no banco traseiro.

O motorista relatou que foi agredido e sofreu um golpe conhecido como "mata-leão". Ele teria desmaiado e acordado posteriormente no banco de trás, amarrado.



Durante a ação, os criminosos teriam levado dinheiro, cartões e outros pertences da vítima. Segundo a família, havia cerca de R$ 400 disponíveis na função débito do cartão, além de mais de R$ 100 no crédito e uma quantia em espécie.



A família contou ainda que o carro havia sido comprado recentemente e financiado com a ajuda da mãe de Lucas. O veículo ainda está sendo pago em parcelas de aproximadamente R$ 3,5 mil.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 33ª DP (Realengo) investiga o roubo. Agentes realizam diligências para identificar os autores e os responsabilizar criminalmente.