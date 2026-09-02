Gari recebe homenagem da Comlurb após devolver bolsa com dinheiro encontrada no lixo - Reprodução/Rede Social

Gari recebe homenagem da Comlurb após devolver bolsa com dinheiro encontrada no lixoReprodução/Rede Social

Publicado 02/09/2026 06:30

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Nas redes sociais, o presidente Renato Rodrigues, em nome do prefeito Eduardo Cavaliere, destacou que a atitude de Fabiano representa os valores de ética, integridade e respeito que fazem parte da companhia.“Um exemplo que orgulha a Companhia e a cidade do Rio (...) A cidade precisa de pessoas como você, receba essa homenagem com muito carinho do nosso prefeito e da companhia”, disse Renato.O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (19). Segundo o gari, era por volta das 19h quando ele achou a bolsa e percebeu que dentro dela havia uma boa quantia de dinheiro, documentos, cartão de crédito, óculos e carregador portátil de celular.“Pela identidade, vi que o rapaz se chamava Felipe e fui perguntando aos moradores até chegar no dono. Para não deixar nas mãos de terceiros, para não sumir nada, fui andando a rua toda com o documento na mão, perguntando: ‘você conhece essa pessoa?’”, contou Fabiano em um vídeo publicado pela companhia nas redes sociais.