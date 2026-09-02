Gari recebe homenagem da Comlurb após devolver bolsa com dinheiro encontrada no lixoReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - O gari Fabiano Cândido foi recebido na sede da Comlurb, na última segunda-feira (31), para uma homenagem em reconhecimento ao seu gesto de honestidade ao encontrar e devolver uma bolsa com dinheiro e documentos durante uma coleta domiciliar em Realengo, na Zona Oeste.
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Gari recebe homenagem da Comlurb após devolver bolsa com dinheiro encontrada no lixo - Reprodução/Rede Social
Gari recebe homenagem da Comlurb após devolver bolsa com dinheiro encontrada no lixo - Reprodução/Rede Social


Nas redes sociais, o presidente Renato Rodrigues, em nome do prefeito Eduardo Cavaliere, destacou que a atitude de Fabiano representa os valores de ética, integridade e respeito que fazem parte da companhia.

“Um exemplo que orgulha a Companhia e a cidade do Rio (...) A cidade precisa de pessoas como você, receba essa homenagem com muito carinho do nosso prefeito e da companhia”, disse Renato.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (19). Segundo o gari, era por volta das 19h quando ele achou a bolsa e percebeu que dentro dela havia uma boa quantia de dinheiro, documentos, cartão de crédito, óculos e carregador portátil de celular.

“Pela identidade, vi que o rapaz se chamava Felipe e fui perguntando aos moradores até chegar no dono. Para não deixar nas mãos de terceiros, para não sumir nada, fui andando a rua toda com o documento na mão, perguntando: ‘você conhece essa pessoa?’”, contou Fabiano em um vídeo publicado pela companhia nas redes sociais.
Após perguntar para diversas pessoas, o gari chegou até uma senhora, que apontou o endereço do músico Felipe Couto, que não havia se dado conta que tinha perdido a bolsa. O morador explicou que estava voltando da praia e jogou o lixo fora. Foi neste momento que a bolsa acabou indo junto. 