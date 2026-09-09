João Pedro Marquini era casado com a juíza Tula de MelloReprodução / Redes sociais
Homem é condenado a 39 anos por morte de policial da Core na Zona Oeste
Walace Andrade de Oliveira também foi condenado pela tentativa de latrocínio contra a juíza Tula Corrêa de Mello, que sobreviveu ao ataque
Homem é condenado a 39 anos por morte de policial da Core na Zona Oeste
Walace Andrade de Oliveira também foi condenado pela tentativa de latrocínio contra a juíza Tula Corrêa de Mello, que sobreviveu ao ataque
Ônibus são usados como barricada durante operação no Chapadão
Dois veículos foram atravessados na Rua Alcobaça e na Rua Rio do Pau, na Pavuna; ação da PM mira roubos de veículos e carga
Jovem baleada na cabeça em Rio das Pedras estava em primeiro encontro
Maria Heloísa Lima, de 18 anos, passou por cirurgia e permanece internada no hospital. O estado de saúde dela é estável
Polícia prende mulher apontada como tesoureira de Fernandinho Beira-Mar
Shirley Figueiredo Ângelo, conhecida como Manequim, foi localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Nova Iguaçu
PF prende mulher com 3 kg de cocaína no Galeão
Droga estava escondida na bagagem despachada da passageira, que seguiria para a Etiópia com escala em Dubai
Suspeito de tentar sequestrar adolescente no Engenho Novo é preso
Policiais civis encontraram Anderson Rodrigues Leite em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos; vítima escapou ao se jogar do carro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.