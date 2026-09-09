Bicheiro Rogério de Andrade está detido em um presídio federal - Reginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Bicheiro Rogério de Andrade está detido em um presídio federalReginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Publicado 09/09/2026 08:29

Rio - O contraventor Rogério de Andrade irá a júri popular pela morte de Fernando Iggnácio, ocorrida em novembro de 2020, no Recreio dos Bandeirantes. A decisão é da 1ª Vara Criminal da Capital e atende a um pedido do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio (Gaeco/MPRJ).

O bicheiro é acusado de ser o mandante do crime. Além dele, também será julgado Gilmar Eneas Lisboa, preso por monitorar a rotina da vítima antes do crime. Os dois tiveram a prisão preventiva mantida.



De acordo com a denúncia do MPRJ, o homicídio ocorreu devido à disputa de controle pelos pontos de exploração de jogos de azar. A investigação aponta que Rogério determinou a Márcio Araújo de Souza, integrante de sua organização criminosa e homem de sua confiança, que realizasse a execução.



Fernando foi morto por tiros de fuzil após desembarcar de um heliporto do Recreio. Os criminosos aguardaram a vítima por cerca de quatro horas em um terreno ao lado do estacionamento.

Rogério já havia sido denunciado pelo MPRJ pelo mesmo crime em 2021. No ano seguinte, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o encerramento do processo por considerar que não havia provas suficientes para sustentar a acusação.

Em uma nova investigação, o Gaeco reuniu outras provas que apontavam a participação de Rogério e identificou Gilmar como outro envolvido no homicídio. A Justiça aceitou a nova denúncia em outubro de 2024 e, em junho de 2026, o STF manteve a decisão ao rejeitar um pedido da defesa do contraventor.



"Na decisão de pronúncia, publicada em 18 de agosto, a Justiça considerou válidas as provas digitais apresentadas no processo e entendeu que há elementos suficientes para levar Rogério e Gilmar a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas recorreram, mas a decisão foi mantida", explicou o MPRJ.

Quem é Rogério de Andrade?

Rogério de Andrade controla o jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis na Zona Oeste. Com a morte do tio, Castor de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio nas décadas de 1970 e 1980, após sofrer um ataque cardíaco, em 1997, a herança dele foi dividida entre o sobrinho, o filho Paulo Roberto de Andrade, e o genro, Fernando Iggnácio.

O contraventor está preso pela morte de Fernando desde 2024. Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça o manteve detido pelo crime no sistema penitenciário federal.

A reportagem tenta contato com a defesa dos citados. O espaço segue aberto para manifestações.