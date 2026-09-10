Publicado 10/09/2026 00:00

Operação Fraus: a PF mira grupo que retirava encomendas dos Correios com documentos falsos, no Rio e em São Paulo. Coordenação, falsificação e logística. O roubo de carga, um dos maiores problemas do Rio, não recuou, apenas trocou a arma pelo documento. É a sofisticação do crime que o Estado não acompanha.

Após vários dias de silêncio, Fachin suspendeu as decisões de Mendonça e de Dino e convoca sessão extraordinária para 15 de setembro. A Corte passa a arbitrar a própria disputa. O freio de arrumação é legítimo, e digo até que necessário. Falta saber se ordenar o processo não vira modo de não apurar o mérito.