Ônibus tiveram as chaves retiradas por criminososReginaldo Pimenta / Agência O Dia
De acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) estiveram no Complexo do Chapadão durante a manhã. A ação teve o objetivo de reprimir roubos de veículos e de cargas, além de retirar barricadas. No total, foram removidas quatro toneladas de materiais utilizados na obstrução de duas vias, localizadas nos acessos à Estrada do Camboatá, em Guadalupe.
Ônibus em barricadas
B32741 - 399 Pavuna x Passeio
B32761 - 793 Pavuna x Sulacap
B32780 - SP795 Pavuna x Terminal Deodoro
B32753 - SP795 Pavuna x Terminal Deodoro
Linhas desviadas
384 - Pavuna x Passeio
SR384 - Pavuna x Passeio
385 - Pavuna x Passeio
399 - Pavuna x Passeio
SR399 - Pavuna x Passeio
669 - Pavuna x Méier
SV669 - Pavuna x Méier
779 - Pavuna x Madureira
780 - Pavuna x Madureira
793 - Pavuna x BRT Sulacap
SP795 - Pavuna x BRT Deodoro
799 - Pavuna x Bangu
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