Segundo a PM, objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na regiãoDivulgação / PMERJ
Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na região, além de combater roubos de cargas e veículos e retirar barricadas.
Até o momento, agentes do Batalhão de Polícia de Choque localizaram uma bolsa com sete granadas de fabricação artesanal, roupa camuflada e munições durante buscas em uma obra na Estrada da Cascatinha. A corporação não informou sobre as apreensões realizadas na comunidade Pombo Sem Asa.
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