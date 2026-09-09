Segundo a PM, objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na região - Divulgação / PMERJ

Segundo a PM, objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na regiãoDivulgação / PMERJ

Publicado 09/09/2026 08:03

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (9), uma operação nas comunidades Pombo Sem Asa e Cascatinha, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste . A ação é coordenada pelo Comando de Operações Especiais (COE) e está em andamento.





Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na região, além de combater roubos de cargas e veículos e retirar barricadas.



Até o momento, agentes do Batalhão de Polícia de Choque localizaram uma bolsa com sete granadas de fabricação artesanal, roupa camuflada e munições durante buscas em uma obra na Estrada da Cascatinha. A corporação não informou sobre as apreensões realizadas na comunidade Pombo Sem Asa. LEIA MAIS! Operação mira suspeitos de vender remédios abortivos nas redes sociais Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir a expansão territorial de organizações criminosas na região, além de combater roubos de cargas e veículos e retirar barricadas.Até o momento, agentes do Batalhão de Polícia de Choque localizaram uma bolsa com sete granadas de fabricação artesanal, roupa camuflada e munições durante buscas em uma obra na Estrada da Cascatinha. A corporação não informou sobre as apreensões realizadas na comunidade Pombo Sem Asa.

O material foi encaminhado à 42ª DP. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para obter mais informações.