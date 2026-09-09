Maria Heloísa foi baleada na cabeça na última sexta-feira (4) - Rede Social

Maria Heloísa foi baleada na cabeça na última sexta-feira (4)Rede Social

Publicado 09/09/2026 10:09



Rio - A jovem Maria Heloísa Lima, de 18 anos, foi baleada na cabeça durante o primeiro encontro com o autor do crime, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, na última sexta-feira (4). Ela sofreu uma perfuração no crânio, passou por cirurgia e permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde dela é estável.

Nas redes sociais, a mãe da vítima contou que os dois não mantinham um relacionamento e que haviam se conhecido naquele mesmo dia, no bar onde Maria Heloísa se encontrou com amigos após sair do trabalho. Segundo o relato, os dois discutiram depois de uma suposta crise de ciúmes.



Mesmo ferida, a jovem conseguiu solicitar um carro por aplicativo na Avenida Engenheiro Souza Filho. Ao perceber a situação, o motorista acionou agentes do 18º BPM (Jacarepaguá).



Inicialmente, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida .

Em nota, a Polícia Civil informou que a 32ª DP (Taquara) investiga o caso e realiza diligências para identificar e localizar o responsável pelo crime.