Homem foi preso após investigação conjunta de três delegacias - Reprodução

Homem foi preso após investigação conjunta de três delegaciasReprodução

Publicado 09/09/2026 08:40

Rio - O suspeito de tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos - que escapou depois de se jogar do carro em movimento - no Engenho Novo, na Zona Norte, foi preso nesta terça-feira (8). Policiais civis encontraram Anderson Rodrigues Leite em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

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O crime aconteceu na noite do último dia 4, na Rua Dona Romana. A vítima retornava da escola quando um motorista a abordou com um carro branco. Inicialmente, ela pensou que se tratava de um roubo e entregou o celular ao condutor.

Contudo, a adolescente foi violentamente puxada para o interior do veículo. Após alguns instantes dentro do automóvel, a menina usou um spray de pimenta para poder escapar. Durante a tentativa, ela abriu a porta do carona e se jogou para fora, com o carro ainda em movimento.

Assista:

Adolescente pula de carro em movimento durante tentativa de sequestro no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/S4b3x23akG — Jornal O Dia (@jornalodia) September 7, 2026

Na queda, ela bateu a cabeça no chão - sofrendo escoriações - mas se levantou rapidamente para evitar ser atropelada por outro veículo, que vinha logo atrás. Em seguida, a vítima correu e entrou em um condomínio para se proteger. O suspeito fugiu do local com os pertences dela.

Uma investigação conjunta entre a 23ª DP (Méier), a 44ª DP (Inhaúma) e a Delegacia Antissequestro (DAS) permitiu identificar Anderson como suspeito do crime. Ele foi encontrado em São Pedro da Aldeia. Já o carro estava em Irajá, na Zona Norte.

Para monitoramento do veículo, os agentes receberam auxílio da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas) da Prefeitura do Rio.

Segundo a delegada Patrícia Uana, titular da 23ª DP (Méier), Anderson tentou diminuir sua responsabilidade sobre o caso.

"Ele alega não se recordar dos fatos, quadro de um ser humano depressivo. Alegou que misturou medicação com ingestão de bebida alcoólica. Disse que era uma tentativa de roubo, que queria comprar mais bebida, mas essa hipótese descartamos porque a vítima foi assertiva em revelar que tentou entregar o celular por pensar que se tratava de uma situação de roubo. Vai responder por sequestro, embora temos a convicção que essa tentativa tenha sido com intuito libidinoso. O fato da vítima ter saltado levou à consumação do crime de sequestro", explicou.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.