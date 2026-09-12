Espingarda artesanal, drogas, planta de maconha e celulares foram apreendidos em Magé - PMRJ

Espingarda artesanal, drogas, planta de maconha e celulares foram apreendidos em MagéPMRJ

Publicado 12/09/2026 10:19

Um homem de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira (12) após ser encontrado com uma planta com características semelhantes à Cannabis sativa, em Santo Aleixo, Magé, na Baixada Fluminense. O suspeito, identificado como João Victor Paiva Leitão, conhecido como “Bracinho”, é apontado como integrante do Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) receberam informações do Disque Denúncia sobre a atuação do suspeito. Ele foi localizado nas proximidades da Rua Santo Aleixo.

Ainda segundo a corporação, "Bracinho" faz parte de um grupo criminoso chefiado por Gabriel Rosa Alves de Almeida, conhecido como "GB", que está foragido da Justiça. O suspeito também seria responsável por realizar cobranças e cometer crimes na região.



Durante a abordagem, os agentes encontraram 22 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha, um frasco de lança-perfume, dinheiro e dois celulares. De acordo com a corporação, o homem teria confessado fazer parte do tráfico de drogas da região.



Durante as buscas no local, os policiais localizaram ainda uma espingarda artesanal, do tipo trabuco, com calibre ainda não identificado, além do vaso com a planta semelhante à Cannabis sativa.



A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados para a 65ª DP (Magé), onde o caso foi registrado.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de João Victor. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro