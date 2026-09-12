Climatempo prevê tempo fechado ao longo da semana, com chuva mais intensa entre hoje e quarta-feira - Reginaldo Pimenta

Climatempo prevê tempo fechado ao longo da semana, com chuva mais intensa entre hoje e quarta-feira Reginaldo Pimenta

Publicado 12/09/2026 09:02





Neste sábado (12), o sol aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia e à noite. Os termômetros variam entre 21°C e 27°C, com acumulado estimado em 25,1 mm e 88% de chance de chuva.



No domingo (13), o tempo fica chuvoso, principalmente a partir do fim da manhã, com ocorrência de chuva fraca a moderada ao longo do período. A mínima será de 16°C, e a máxima não passa dos 24°C.



A segunda-feira (14) promete ser o dia mais chuvoso do período, com acumulado de 40 mm (98% de chance) e chuva contínua do dia à noite. A temperatura oscilará entre 15°C e 23°C.



Na terça-feira (15), o sol pode dar rápidas aparições entre nuvens, mas ainda há risco de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento e trovoadas. Os termômetros variarão entre 15°C e 25°C.



A quarta-feira (16) segue com chuva fraca isolada a qualquer momento e variação térmica entre 14°C e 23°C, com acumulado de 7,9 mm e 85% de chance de precipitação.





Rio de Janeiro terá céu encoberto ao longo de toda a semana, segundo a previsão do Alerta Rio. Os próximos dias serão marcados por chuva, pancadas isoladas e trovoadas, com temperaturas amenas que não devem alcançar os 30°C.Neste sábado (12), o sol aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia e à noite. Os termômetros variam entre 21°C e 27°C, com acumulado estimado em 25,1 mm e 88% de chance de chuva.No domingo (13), o tempo fica chuvoso, principalmente a partir do fim da manhã, com ocorrência de chuva fraca a moderada ao longo do período. A mínima será de 16°C, e a máxima não passa dos 24°C.A segunda-feira (14) promete ser o dia mais chuvoso do período, com acumulado de 40 mm (98% de chance) e chuva contínua do dia à noite. A temperatura oscilará entre 15°C e 23°C.Na terça-feira (15), o sol pode dar rápidas aparições entre nuvens, mas ainda há risco de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento e trovoadas. Os termômetros variarão entre 15°C e 25°C.A quarta-feira (16) segue com chuva fraca isolada a qualquer momento e variação térmica entre 14°C e 23°C, com acumulado de 7,9 mm e 85% de chance de precipitação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro