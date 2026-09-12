De acordo com a Lei nº 9.577/2026, entregadores de aplicativo poderão se alimentar nos restaurantes popularesDivulgação / Agência Brasil

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Mylena Moura
Entregadores de aplicativo do Rio terão acesso facilitado a restaurantes populares do município. O direito, garantido por lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, Eduardo Cavaliere, na quinta-feira (10), visa a alimentação adequada e saudável desse profissionais.
A iniciativa contemplada na Lei nº 9.577/2026 integra o Programa de Alimentação para Entregadores de Aplicativo nos Restaurantes Populares Municipais.
A norma diz que o programa poderá estabelecer parâmetros de priorização relacionados aos entregadores que estão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
Já o Poder Executivo ficará responsável pela coordenação e implementação do programa, podendo firmar convênios e parcerias para a implementação da lei.

Restaurantes populares do município

Os restaurantes populares oferecem refeições a preços mais acessíveis, com o intuito de ampliar o acesso da população a uma alimentação adequada e de qualidade. Eles funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 6h às 9h (café da manhã), e de 10h às 15h (almoço).
O café da manhã, composto por café com leite, pão com margarina e fruta, custa R$ 0,50. Já o almoço, pelo valor de R$ 2, inclui salada, proteína, guarnição, arroz, feijão, sobremesa e refresco. Vale lembrar que não é permitido repetir a refeição sem um novo pagamento.

Endereços


Bangu: Rua Francisco Real, 1.780 - Bangu
Restaurante Popular - Bonsucesso: Avenida Brasil, 6.357 - Ramos
Campo Grande: Rua Campo Grande, 880 - Campo Grande

Saiba mais

Em julho, as agências bancárias e instituições financeiras credenciadas começaram a ofertar linhas de financiamento de moto, motoneta, ciclomotor ou bicicleta elétrica com condições facilitadas pelo Move Brasil. O programa é voltado a entregadores que usam motos ou bicicletas como instrumento de trabalho, por aplicativo ou com vínculo formal de emprego.
Em maio, os entregadores cadastrados na plataforma 99 ganharam um novo ponto de apoio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O espaço, que oferece área de descanso, sanitários, hidratação, estacionamento e recarga de celulares aos condutores, fica no viaduto da Avenida Armando Lombardi com a Rua Coronel Eurico de Sousa Gomes Filho. Já o primeiro ponto está localizado em Botafogo, na Zona Sul, embaixo do Viaduto Pedro Álvares Cabral.
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De acordo com a Lei nº 9.577/2026, entregadores de aplicativo poderão se alimentar nos restaurantes populares
Entregador terá refeição integral
Lei diz que programa terá parâmetros relacionados ao CadÚnico