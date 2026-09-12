De acordo com a Lei nº 9.577/2026, entregadores de aplicativo poderão se alimentar nos restaurantes populares - Divulgação / Agência Brasil

De acordo com a Lei nº 9.577/2026, entregadores de aplicativo poderão se alimentar nos restaurantes popularesDivulgação / Agência Brasil

Publicado 12/09/2026 08:00

ntregadores de aplicativo do Rio terão acesso facilitado a restaurantes populares do município. O direito, garantido por lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, Eduardo Cavaliere, na quinta-feira (10), visa a alimentação adequada e saudável desse profissionais.

A iniciativa contemplada na Lei nº 9.577/2026 integra o Programa de Alimentação para Entregadores de Aplicativo nos Restaurantes Populares Municipais.



A norma diz que o programa poderá estabelecer parâmetros de priorização relacionados aos entregadores que estão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Já o Poder Executivo ficará responsável pela coordenação e implementação do programa, podendo firmar convênios e parcerias para a implementação da lei.

Restaurantes populares do município

Os restaurantes populares oferecem refeições a preços mais acessíveis, com o intuito de ampliar o acesso da população a uma alimentação adequada e de qualidade. Eles funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 6h às 9h (café da manhã), e de 10h às 15h (almoço).

O café da manhã, composto por café com leite, pão com margarina e fruta, custa R$ 0,50. Já o almoço, pelo valor de R$ 2, inclui salada, proteína, guarnição, arroz, feijão, sobremesa e refresco. Vale lembrar que não é permitido repetir a refeição sem um novo pagamento.

Endereços





Bangu: Rua Francisco Real, 1.780 - Bangu

Restaurante Popular - Bonsucesso: Avenida Brasil, 6.357 - Ramos

Campo Grande: Rua Campo Grande, 880 - Campo Grande

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