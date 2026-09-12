PM prendeu homem em flagrante por roubo de carro em Nova IguaçuReprodução / X

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Mylena Moura
Policiais militares prenderam um homem em flagrante por roubo de carro no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (12). Os agentes também recuperaram o veículo.
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Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo, as equipes do 20º BPM (Mesquita) foram alertadas sobre o roubo de um automóvel. Em seguida, os policiais realizaram cerco tático e interceptaram o veículo na Rua Professor Paris.
Com o criminoso, os militares apreenderam uma réplica de pistola e recuperaram dois celulares. Um dos aparelhos pertencia à vítima. A ocorrência foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o homem permaneceu preso.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo na 52ª DP (Nova Iguaçu). Os agentes encaminharam o caso à Justiça.

Operações da PM

Policiais militares realizaram operações em cinco comunidades da Zona Norte, com o objetivo de combater a expansão territorial de facções. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuaram no Morro do Campinho e do Fubá, entre os bairros Cascadura, Quintino e Campinho.
A primeira comunidade é dominada pelo Terceiro Comando Puro e a segunda é controlada pelo Comando Vermelho. Os traficantes, corriqueiramente, entram em confrontos em ambas as regiões. De acordo com a corporação, Durante patrulhamento na comunidade do Campinho, policiais foram atacados a tiros, e houve confronto. Um suspeito acabou sendo ferido, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ele estava com uma pistola e um rádio transmissor. A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Praça Seca).
No último dia 26, para atrapalhar uma ação da PM nas duas localidades, criminosos sequestraram 19 ônibus para utilizar como barricadas e bloquear trechos da Avenida Ernani Cardoso, entre Cascadura e Campinho, e da Rua Clarimundo de Melo, em Quintino. Ataques contra coletivos também aconteceram na Avenida Dom Hélder Câmara, na mesma região. Ao todo, cinco suspeitos foram presos e um morreu.
Também na sexta, policiais do 16º BPM (Olaria) fizeram uma operação nas comunidades Furquim Mendes, Dique e Beira Rio, entre os bairros Vigário Geral e Jardim América. De acordo com a corporação, essa ação tinha como objetivos combater a atuação de facções criminosas, remover barricadas e coibir o roubo de cargas na região.