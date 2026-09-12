PM prendeu homem em flagrante por roubo de carro em Nova IguaçuReprodução / X
PM prende criminoso em flagrante por roubo de carro
Policiais militares também apreenderam o veículo e celulares, na madrugada deste sábado (12), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
O nevoeiro institucional
Em meio a uma crise que ainda deve piorar antes de chegar a uma solução, é preciso buscar com urgência um novo modelo de relacionamento entre os Três Poderes da República
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Mulher desmaia durante assalto em Madureira
Bandido apontou uma pistola para a vítima, roubou a bolsa dela e insistiu pela chave do carro, que também foi levado pela quadrilha
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