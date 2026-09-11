Comunidade do Fubá sofre com disputa territorial pelas facções do CV e do TCP - Érica Martin / Arquivo O Dia

Comunidade do Fubá sofre com disputa territorial pelas facções do CV e do TCPÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 11/09/2026 07:56

Policiais militares realizam, na manhã desta sexta-feira (11), operações em cinco comunidades da Zona Norte , com o objetivo de combater a expansão territorial de facções. Um suspeito foi baleado.

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Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam no Morro do Campinho e do Fubá, entre os bairros Cascadura, Quintino e Campinho. Segundo a PM, o intuito é coibir a disputa por territórios. A primeira comunidade é dominada pelo Terceiro Comando Puro e a segunda é controlada pelo Comando Vermelho. Os traficantes, corriqueiramente, entram em confrontos em ambas as regiões.

De acordo com a corporação, Durante patrulhamento na comunidade do Campinho, policiais foram atacados a tiros, e houve confronto. Um suspeito acabou sendo ferido, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ele estava com uma pistola e um rádio transmissor. A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Praça Seca).

No último dia 26, para atrapalhar uma ação da PM nas duas localidades, criminosos sequestraram 19 ônibus para utilizar como barricadas e bloquear trechos da Avenida Ernani Cardoso, entre Cascadura e Campinho, e da Rua Clarimundo de Melo, em Quintino. Ataques contra coletivos também aconteceram na Avenida Dom Hélder Câmara, na mesma região. Ao todo, cinco suspeitos foram presos e um morreu.

Também nesta sexta, policiais do 16º BPM (Olaria) fazem uma operação nas comunidades Furquim Mendes, Dique e Beira Rio, entre os bairros Vigário Geral e Jardim América. De acordo com a corporação, essa ação tem como objetivos combater a atuação de facções criminosas, remover barricadas e coibir o roubo de cargas na região.