Paulo César Carvalho, de 51 anos - Divulgação / Redes Sociais

Paulo César Carvalho, de 51 anos Divulgação / Redes Sociais

Publicado 11/09/2026 18:00

Paulo César de Souza Carvalho, 51 anos, está desaparecido desde terça-feira (8), após sair para almoçar com a esposa em Manilha, distrito de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Morador do bairro Santo Antônio, ele trabalha como operador de máquina em uma cerâmica na região e não deu mais notícias desde então.

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Segundo relato a esposa de Paulo, Lucimar, os dois almoçaram juntos por volta das 11h40. Após a refeição, ele usou o próprio celular para pedir um carro por aplicativo para a mulher, acompanhou-a até o veículo, se despediu e informou que retornaria ao trabalho.



"Quando cheguei ao meu destino, um rapaz que trabalha com ele me ligou perguntando se ele estava comigo. Respondi que não, que o tinha deixado em Manilha. Foi quando o colega disse que ele não havia retornado ao serviço. Desde esse dia, não vi mais o meu esposo", relatou Lucimar a O DIA. Segundo relato a esposa de Paulo, Lucimar, os dois almoçaram juntos por volta das 11h40. Após a refeição, ele usou o próprio celular para pedir um carro por aplicativo para a mulher, acompanhou-a até o veículo, se despediu e informou que retornaria ao trabalho."Quando cheguei ao meu destino, um rapaz que trabalha com ele me ligou perguntando se ele estava comigo. Respondi que não, que o tinha deixado em Manilha. Foi quando o colega disse que ele não havia retornado ao serviço. Desde esse dia, não vi mais o meu esposo", relatou Lucimar a

A esposa reforça que o casal não teve qualquer desentendimento e que nada fora do normal aconteceu para justificar o sumiço. Paulo foi visto pela última vez em Manilha, vestindo calça jeans e a mesma blusa listrada que aparece na foto divulgada pela família.



Delegacia Investiga

Os parentes pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo seja comunicada à delegacia responsável ou ao Disque Denúncia. A família registrou o caso por meio de um boletim de ocorrência online.

A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para localizá-lo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral