As investigações continuam para identificar os demais envolvidosReprodução / Polícia Civil
Segundo a investigação realizada pela Polícia Civil, o adolescente teria entrado armado na cabine do caminhão e mantido o motorista sob grave ameaça durante parte da execução do roubo. O crime ocorreu no dia 13 de agosto.
O delegado titular, Dr. André Prates, pediu à Justiça a apreensão do adolescente e a realização de buscas em endereços ligados ao caso. Os pedidos foram autorizados. Na manhã desta sexta-feira (11), policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) cumpriram as medidas.
O adolescente foi levado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos no crime.
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