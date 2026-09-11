Osvaldo Costa Barra foi morto dentro de casa em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Osvaldo Costa Barra foi morto dentro de casa em Duque de CaxiasReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/09/2026 11:14

Rio - Um idoso cadeirante, de 61 anos, foi assassinado com golpes de enxada, dentro de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais militares prenderam o autor do crime em flagrante.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (9), em uma residência na Rua Miguel Lemos, no bairro Figueira. De acordo com a família da vítima, um homem, que seria usuário de drogas, invadiu a casa de Osvaldo Costa Barra para roubar pertences.

O ladrão agrediu o idoso com enxadadas e fugiu. Osvaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O assassinato revoltou familiares.

"Era um cadeirante, só tinha uma perna, um cara indefeso. Ele matou um pai de família, do bem, que não fazia mal a ninguém. É uma revolta que não cabe no peito. Como que aceita que uma pessoa tão indefesa teve a sua vida arrancada de uma forma tão cruel, dentro da sua própria casa? Não podia se defender e, mesmo assim, um canalha foi capaz de cometer uma crueldade dessas. Não existe explicação que vai diminuir essa dor que a gente está sentindo. Está muito difícil. Eu não estou tendo forças, não estou conseguindo dormir. Covardia e crueldade", disse uma nora em vídeos nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) encontraram Osvaldo já sem vida e isolaram a área para perícia.

Posteriormente, policiais conduziram um homem para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo homicídio e o caso encaminhado à Justiça.

O velório acontecerá neste sábado (12), das 12h às 14h, no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte. Depois, Osvaldo será cremado.

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