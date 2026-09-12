Homem foi preso em flagrante por furtar garrafas de uísque, carnes e mais alimentos em Ipanema - Reprodução / X

Homem foi preso em flagrante por furtar garrafas de uísque, carnes e mais alimentos em IpanemaReprodução / X

Publicado 12/09/2026 11:46 | Atualizado 12/09/2026 12:59

Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (11), um homem por furto a um supermercado em Ipanema, na Zona Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu acionamento para o estabelecimento, localizado na Rua Visconde de Pirajá.

Com o indivíduo, os agentes encontraram garrafas de uísque, carnes nobres, queijos, macarrões e mais alimentos.

Os agentes recuperaram todos os itens. De acordo com a Polícia Civil, na 14ª DP (Leblon), ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.

A reportagem tentou mais informações com a assessoria de comunicação da PM por e-mail, às 11h36. No entanto, ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.