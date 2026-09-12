Homem foi preso em flagrante por furtar garrafas de uísque, carnes e mais alimentos em IpanemaReprodução / X
Homem é preso por furtar carnes e garrafas de uísque em Ipanema
Agentes do Segurança Presente receberam acionamento para o supermercado, localizado na Rua Visconde de Pirajá, na noite desta sexta (11)
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