Vento de 55,1 km/h foi registrado nas proximidades do Forte de Copacabana, na Zona Sul do RioReginaldo Pimenta
Diante da ocorrência de ventos fortes, a Prefeitura do Rio orienta que a população evite permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade.
Também é recomendado não passar próximo ou por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas. Objetos que estejam soltos em quintais devem ser recolhidos. Em casa, a orientação é fechar portas e janelas e a válvula de gás.
A população deve evitar contato com cabos ou redes elétricas que tenham caído. Caso alguma janela se quebre, a recomendação é manter as cortinas fechadas para impedir que possíveis estilhaços se espalhem pelo ambiente.
Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias.
O Centro de Operações Rio orienta ainda que os moradores mantenham a rotina, mas acompanhem as atualizações e os avisos dos canais oficiais da Prefeitura.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.