Vento de 55,1 km/h foi registrado nas proximidades do Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta

Vento de 55,1 km/h foi registrado nas proximidades do Forte de Copacabana, na Zona Sul do RioReginaldo Pimenta

Publicado 12/09/2026 08:32





Diante da ocorrência de ventos fortes, a Prefeitura do Rio orienta que a população evite permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade.



Também é recomendado não passar próximo ou por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas. Objetos que estejam soltos em quintais devem ser recolhidos. Em casa, a orientação é fechar portas e janelas e a válvula de gás.



A população deve evitar contato com cabos ou redes elétricas que tenham caído. Caso alguma janela se quebre, a recomendação é manter as cortinas fechadas para impedir que possíveis estilhaços se espalhem pelo ambiente.



Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias.



O Centro de Operações Rio orienta ainda que os moradores mantenham a rotina, mas acompanhem as atualizações e os avisos dos canais oficiais da Prefeitura. Uma rajada de vento de 55,1 km/h foi registrada entre 6h e 7h deste sábado (12), na estação Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com o Alerta Rio, o dado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Diante da ocorrência de ventos fortes, a Prefeitura do Rio orienta que a população evite permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade.Também é recomendado não passar próximo ou por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas. Objetos que estejam soltos em quintais devem ser recolhidos. Em casa, a orientação é fechar portas e janelas e a válvula de gás.A população deve evitar contato com cabos ou redes elétricas que tenham caído. Caso alguma janela se quebre, a recomendação é manter as cortinas fechadas para impedir que possíveis estilhaços se espalhem pelo ambiente.Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias.O Centro de Operações Rio orienta ainda que os moradores mantenham a rotina, mas acompanhem as atualizações e os avisos dos canais oficiais da Prefeitura.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro