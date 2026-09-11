Andréa Marins Dias foi baleada ao sair da casa dos pais idososReprodução / Redes Sociais
A 2ª Vara Criminal da Capital aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o subtenente José Jorge Ferreira Dias e o segundo-sargento Raphael Gomes Damasceno, nesta quarta-feira (9).
O crime aconteceu em 25 de março, quando os policiais faziam buscas por veículos suspeitos de envolvimento em roubos na região. Os agentes passaram a perseguir um Corolla Cross prata, mas perderam o carro de vista. Em seguida, localizaram o Corolla Cross branco da médica e efetuaram os disparos sem confirmar se era o mesmo automóvel.
A vítima foi atingida no tórax e no abdômen e morreu ainda no local. De acordo com a denúncia, os policiais agiram com dolo eventual ao efetuarem os disparos mesmo sem terem certeza de que se tratava do mesmo carro, assumindo o risco de atingir uma pessoa sem relação com os fatos.
A acusação é baseada em imagens de câmeras de vigilância privadas e da Prefeitura, além de laudos periciais. Ainda segundo as investigações, os tiros atingiram a traseira do veículo e foram efetuados de surpresa, dificultando a defesa da vítima.
Além disso, a Justiça determinou o afastamento dos policiais das atividades operacionais e do policiamento ostensivo e suspendeu o porte funcional de arma. Os agentes deverão permanecer em funções internas e estão proibidos de manter contato com testemunhas e familiares da vítima ou de se aproximar deles a menos de 300 metros.
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