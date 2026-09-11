Benedita, Portinho e Jordy tomam a frente na disputa pela cadeira do Senado no Rio de Janeiro, aponta pesquisa - Erica Martin / Reginaldo Pimenta / Carlos Elias Júnior / Agência O DIA / Montagem

Benedita, Portinho e Jordy tomam a frente na disputa pela cadeira do Senado no Rio de Janeiro, aponta pesquisaErica Martin / Reginaldo Pimenta / Carlos Elias Júnior / Agência O DIA / Montagem

Publicado 11/09/2026 19:25 | Atualizado 11/09/2026 19:27

Benedita da Silva (PT) tem 18% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 10% cada.

LEIA MAIS: Veja os destaques das sabatinas com Luan Monteiro, André Marinho e Eduardo Paes



Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos) registram 7% cada, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 6%. Pela margem de erro de três pontos porcentuais, Jordy e Portinho estão tecnicamente empatados com Pedro Paulo, Crivella e Monica.



Na comparação com o levantamento de 21 de agosto, Benedita passou de 15% para 18%. Jordy e Portinho foram de 8% para 10% cada. Pedro Paulo passou de 6% para 7%, mesmo movimento de Crivella, enquanto Monica permaneceu com 6%.



Waguinho (Republicanos) registra 3%. Marcos Dias (Pode) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) têm 2% cada. Luciano Mattos (PRTB), Vinicius Benevides (UP), Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU), Michelly Xavier (UP) e Luiz Eugenio (PCO) aparecem com 1% cada. Ó Clemente (Democrata) e André Monteiro (Democrata) não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 18% e os indecisos, 13%.



O cenário considera as menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total reduzido a 100%, mantendo a proporção entre candidatos, votos brancos e nulos e indecisos. Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos) registram 7% cada, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 6%. Pela margem de erro de três pontos porcentuais, Jordy e Portinho estão tecnicamente empatados com Pedro Paulo, Crivella e Monica.Na comparação com o levantamento de 21 de agosto, Benedita passou de 15% para 18%. Jordy e Portinho foram de 8% para 10% cada. Pedro Paulo passou de 6% para 7%, mesmo movimento de Crivella, enquanto Monica permaneceu com 6%.Waguinho (Republicanos) registra 3%. Marcos Dias (Pode) e Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) têm 2% cada. Luciano Mattos (PRTB), Vinicius Benevides (UP), Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU), Michelly Xavier (UP) e Luiz Eugenio (PCO) aparecem com 1% cada. Ó Clemente (Democrata) e André Monteiro (Democrata) não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 18% e os indecisos, 13%.O cenário considera as menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total reduzido a 100%, mantendo a proporção entre candidatos, votos brancos e nulos e indecisos.

Primeiro voto



Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Benedita tem 30%, seguida por Carlos Jordy, com 12%, Carlos Portinho, com 9%, e Marcelo Crivella, com 8%. Pedro Paulo registra 6%.



Waguinho e Monica Benicio aparecem com 3% cada. Comandante Ribeiro Afonso, Luciano Mattos, Marcos Dias, Luiz Eugenio, Helio Secco, Michelly Xavier e Paula Falcão têm 1% cada. Vinicius Benevides, Ó Clemente e André Monteiro não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 15% e 9% estão indecisos.

Segundo voto

Na segunda escolha para o Senado, Carlos Portinho aparece com 11%. Pedro Paulo, Carlos Jordy e Monica Benicio têm 9% cada, enquanto Benedita registra 8%.



Marcelo Crivella tem 5%. Waguinho, Marcos Dias e André Monteiro registram 3% cada. Comandante Ribeiro Afonso, Luciano Mattos, Paula Falcão, Helio Secco e Michelly Xavier têm 2% cada. Vinicius Benevides, Ó Clemente e Luiz Eugenio aparecem com 1% cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 21% e os indecisos, 16%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 62% não souberam responder, ante 77% no levantamento de 21 de agosto. Benedita é citada por 9%, enquanto Pedro Paulo, Jordy e Portinho aparecem com 3% cada. Crivella tem 2% e Monica Benicio, 1%. Outras respostas somam 8% e brancos, nulos ou nenhum, 10%.



O Datafolha ouviu 1.204 eleitores do Rio de Janeiro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. O número de registro da pesquisa é RJ- 09217/2026.