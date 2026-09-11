Luan Monteiro, do PCO, em sabatina do O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

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Raphael Perucci
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Luan Monteiro, do PCO, em sabatina do O Dia e Fecomércio RJ
Luan Monteiro, do PCO, particiou de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ