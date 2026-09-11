Motorista, após atingir Hugo Souza, fugiu sem prestar socorro Reprodução / Redes sociais
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Hugo Souza é atingido por um carro em alta velocidade enquanto anda com seu carrinho de lanches na Rua Oliveira Álvares, próximo ao número 280. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Polícia busca motorista que atropelou e matou vendedor de sopas em Irajá— Jornal O Dia (@jornalodia) September 11, 2026
Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/JCsECSKrAO
Hugo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. A Secretaria de Estado de Saúde RJ confirmou que o vendedor faleceu na última terça-feira (8). O enterro aconteceu nesta quinta-feira (10), no Cemitério Memorial do Rio. Segundo informações, a vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região.
O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho). A Polícia Civil informou que dá continuidade à investigação e que os agentes realizam diligências para apurar os fatos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.