Motorista, após atingir Hugo Souza, fugiu sem prestar socorro Reprodução / Redes sociais

A
Alexia Gomes
A Polícia Civil busca informações sobre o motorista que atropelou e matou o vendedor de sopas Hugo Souza Fialho, de 27 anos, em Irajá, Zona Norte do Rio. O acidente ocorreu na noite de 27 de agosto, mas a vítima morreu nesta terça-feira (8).
LEIA MAIS! Homem foragido há 27 anos por latrocínio é preso em Niterói
LEIA MAIS! PM mira expansão territorial de facções em operações na Zona Norte

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Hugo Souza é atingido por um carro em alta velocidade enquanto anda com seu carrinho de lanches na Rua Oliveira Álvares, próximo ao número 280. O motorista fugiu sem prestar socorro. 


Hugo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. A Secretaria de Estado de Saúde RJ confirmou que o vendedor faleceu na última terça-feira (8). O enterro aconteceu nesta quinta-feira (10), no Cemitério Memorial do Rio. Segundo informações, a vítima era conhecida por vender sopas diariamente na região.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho). A Polícia Civil informou que dá continuidade à investigação e que os agentes realizam diligências para apurar os fatos.
Procurada, a Polícia Militar informou que não conduziu esta ocorrência.