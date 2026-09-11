Foragido também é conhecido como 'Cabeça do Tubarão' - Divulgação / Segurança Presente

Foragido também é conhecido como 'Cabeça do Tubarão'Divulgação / Segurança Presente

Publicado 11/09/2026 10:02 | Atualizado 11/09/2026 17:12

Um homem, identificado como Leandro Pereira da Silva, procurado pela Justiça há 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (10), durante um patrulhamento na Rua Desembargador Lima Castro, no bairro Fonseca, em Niterói . O foragido também é conhecido como "Cabeça do Tubarão".





Uma equipe do Segurança Presente fazia patrulhamento preventivo na região quando percebeu que Leandro Pereira mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação dos agentes. O comportamento chamou a atenção dos policiais, que decidiram verificar a situação e realizar a abordagem. Durante a ação, os agentes fizeram a consulta dos dados do homem e identificaram a pendência judicial.



Durante a consulta aos dados, os policiais constataram que havia uma ordem de prisão contra o homem por latrocínio, roubo seguido de morte, cometido em Niterói, em 1999. A decisão judicial permanecia pendente de cumprimento há 27 anos. Além disso, os registros apontaram duas anotações por roubo e outra por porte ilegal de arma de fogo.

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O homem foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde teve o mandado cumprido. Em seguida, permaneceu preso à disposição da Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Leandro. O espaço segue aberto.