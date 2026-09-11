Pescado apreendido foi destinado ao 'Mesa Brasil', que fornece alimentos a instituições sociaisDivulgação / Receita Federal
Durante a análise conjunta, os agentes constataram que as embarcações indicadas nas notas fiscais, que deveriam comprovar a origem legal do pescado, não poderiam ser responsáveis pela realização da pesca.
Segundo os órgãos, a situação caracteriza "a comercialização de pescado sem origem, além de inserção de informação falsa em sistema oficial de controle visando dar falsa aparência de legalidade do pescado adquirido de forma ilegal".
A operação resultou na lavratura de um auto de infração, documento oficial que registra a irregularidade identificada durante a fiscalização. Os demais desdobramentos do caso ainda estão em fase de apuração.
Após a apreensão, a carga foi destinada ao "Mesa Brasil", programa do Sesc que funciona como uma rede de bancos de alimentos. Os produtos recebidos como doação são distribuídos gratuitamente para instituições e programas sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
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