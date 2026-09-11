Pescado apreendido foi destinado ao 'Mesa Brasil', que fornece alimentos a instituições sociais - Divulgação / Receita Federal

Pescado apreendido foi destinado ao 'Mesa Brasil', que fornece alimentos a instituições sociaisDivulgação / Receita Federal

Publicado 11/09/2026 14:54

A Receita Federal, em operação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apreendeu 667,95 kg de pescado sem comprovante de origem, nesta quinta-feira (10), no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio

A ação começou após os agentes da Receita Federal identificarem irregularidades na carga durante uma conferência documental realizada no terminal. As inconsistências levantaram a suspeita de possível ilegalidade. Diante disso, o Ibama foi acionado para verificar a carga.



Durante a análise conjunta, os agentes constataram que as embarcações indicadas nas notas fiscais, que deveriam comprovar a origem legal do pescado, não poderiam ser responsáveis pela realização da pesca.



Segundo os órgãos, a situação caracteriza "a comercialização de pescado sem origem, além de inserção de informação falsa em sistema oficial de controle visando dar falsa aparência de legalidade do pescado adquirido de forma ilegal".



A operação resultou na lavratura de um auto de infração, documento oficial que registra a irregularidade identificada durante a fiscalização. Os demais desdobramentos do caso ainda estão em fase de apuração.



Após a apreensão, a carga foi destinada ao "Mesa Brasil", programa do Sesc que funciona como uma rede de bancos de alimentos. Os produtos recebidos como doação são distribuídos gratuitamente para instituições e programas sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

