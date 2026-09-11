Celulares, munição e roupas foram apreendidos na ocorrência Divulgação PMRJ
Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Jagoroaba. Ao chegarem ao local, a vítima informou que quatro homens armados haviam invadido a casa e anunciado o assalto. Durante a averiguação no imóvel, a equipe flagrou um dos suspeitos, que conseguiu fugir pulando o muro.
Patrick foi localizado do lado de fora do imóvel, no interior de um Fiat Argo branco. No veículo, os agentes encontraram celulares, bolsas, casacos e outros pertences das vítimas, além de ferramentas, peças de vestuário e uma munição de calibre 9 mm. A vítima relatou que o grupo roubou cerca de R$ 1,5 mil em espécie, um cordão de ouro e uma aliança.
A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Patrick. O espaço segue aberto.
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