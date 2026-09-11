Celulares, munição e roupas foram apreendidos na ocorrência - Divulgação PMRJ

Celulares, munição e roupas foram apreendidos na ocorrência Divulgação PMRJ

Publicado 11/09/2026 15:20





Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Jagoroaba. Ao chegarem ao local, a vítima informou que quatro homens armados haviam invadido a casa e anunciado o assalto. Durante a averiguação no imóvel, a equipe flagrou um dos suspeitos, que conseguiu fugir pulando o muro.



Patrick foi localizado do lado de fora do imóvel, no interior de um Fiat Argo branco. No veículo, os agentes encontraram celulares, bolsas, casacos e outros pertences das vítimas, além de ferramentas, peças de vestuário e uma munição de calibre 9 mm. A vítima relatou que o grupo roubou cerca de R$ 1,5 mil em espécie, um cordão de ouro e uma aliança. Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (11) após ser flagrado dentro de um carro durante o assalto a uma casa em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste do Rio. Identificado como Patrick de Oliveira Vitorino, o suspeito já possui três anotações criminais anteriores, duas por roubo e uma por furto.Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Jagoroaba. Ao chegarem ao local, a vítima informou que quatro homens armados haviam invadido a casa e anunciado o assalto. Durante a averiguação no imóvel, a equipe flagrou um dos suspeitos, que conseguiu fugir pulando o muro.Patrick foi localizado do lado de fora do imóvel, no interior de um Fiat Argo branco. No veículo, os agentes encontraram celulares, bolsas, casacos e outros pertences das vítimas, além de ferramentas, peças de vestuário e uma munição de calibre 9 mm. A vítima relatou que o grupo roubou cerca de R$ 1,5 mil em espécie, um cordão de ouro e uma aliança.

O carro usado no crime não tinha registro de roubo ou furto. A 28ª DP (Praça Seca), onde o caso foi registrado, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Patrick. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral