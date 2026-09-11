Eduardo PaesÉrica Martin / Arquivo O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com candidato Eduardo Paes
Filiado ao PSD, ex-prefeito do Rio participa de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
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Colegiado entende que ex-governador não pode concorrer devido a uma condenação por improbidade administrativa; decisão cabe recurso
Homem é preso dentro de carro durante assalto a casa em Vila Valqueire
Suspeito de 32 anos já tinha passagens por roubo e furto; veículos e pertences da vítima foram apreendidos pela polícia
Carga irregular com quase 668 kg de pescado é apreendida no Galeão
Documentos apresentados não correspondiam às embarcações responsáveis pela pesca informada
Adolescente ligado ao TCP é apreendido por roubar carga de R$ 500 mil
Menor teria entrado armado na cabine e mantido motorista sob ameaça durante o crime
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