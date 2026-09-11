Candidatos da cidade do Rio receberão valor da passagem - Érica Martin/Arquivo O Dia

Candidatos da cidade do Rio receberão valor da passagem Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 11/09/2026 13:29

A prefeitura anunciou tarifa zero nos ônibus municipais para os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na cidade do Rio neste ano. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. A medida deve beneficiar cerca de 150 mil estudantes.

A gratuidade será concedida através do Jaé. Cada candidato deverá se cadastrar no aplicativo para receber R$ 10 por domingo, que equivale às passagens de ida e volta. Ao todo os estudantes devem receber R$ 20, já que são dois dias de prova.

O crédito apenas será liberado para candidatos registrados na lista do Inep e que possuam cadastro no aplicativo do Jaé.

A medida foi aprovada pelo prefeito Eduardo Cavaliere nesta quinta-feira (10) durante uma reunião com a vereadora Maíra do MST e outros representantes de movimentos estudantis, além do secretário de Transportes Jorge Arraes.

“A partir de agora, oficialmente, os alunos da cidade do Rio de Janeiro vão ter tarifa zero no dia do Enem, passe livre para fazer o Enem. Parabéns vereadora, parabéns para a luta dos estudantes do Rio de Janeiro. Devidamente aprovado”, disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a reunião, os representantes dos movimentos estudantis, também entregaram ao prefeito um abaixo-assinado em defesa do passe livre com quase 10 mil assinaturas.