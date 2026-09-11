Acidente aconteceu na BR-393, altura de Barra do Piraí - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Acidente aconteceu na BR-393, altura de Barra do PiraíDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 11/09/2026 09:01

tombamento de um ônibus deixou 12 pessoas feridas, na madrugada desta sexta-feira (11), na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), a Rodovia do Aço, na altura de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. O motorista teve ferimentos graves.

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O acidente ocorreu por volta de 1h05, no km 267, no distrito de Dorândia. O coletivo tombou para fora da pista, em uma área de mata, caindo entre árvores. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor passou mal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes dos quartéis de Barra do Piraí e Volta Redonda atuaram no local. Ao todo, 28 pessoas foram atendidas. Destas, 12 precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde, com auxílio de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes levaram sete passageiros com ferimentos leves ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, também no Sul Fluminense. Cinco pessoas, sendo quatro passageiros com lesões leves e o motorista que teve ferimentos graves, deram entrada no Santa Casa de Barra do Piraí.

O caso será investigado pela 88ª DP (Barra do Piraí). A Polícia Civil informou que os agentes realizam todas as diligências necessárias para apurar as circunstâncias do fato.

Ainda não há informações sobre o que causou o tombamento.

Caso semelhante

O ônibus pertencia à empresa Estrela Guia Turismo e havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo relatos de passageiros, o motorista dirigia em alta velocidade.