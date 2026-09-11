Acidente aconteceu na BR-393, altura de Barra do PiraíDivulgação / Corpo de Bombeiros
Tombamento de ônibus em área de mata deixa mais de 10 feridos
Motorista teve ferimentos graves; acidente aconteceu na margem da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, no Sul Fluminense
Estado volta a contratar Riocard para repasses do Bilhete Único
Em 2021, o TCE-RJ considerou ilegais os convênios anteriores firmados entre o governo e a operadora após identificar conflito de interesses
Após denúncias, trabalhadores do Rock in Rio terão BRT Expresso a R$ 5
Decisão foi anunciada nesta sexta-feira (11) pelo prefeito e ocorre após reportagem de O Dia e queixa de vereadora. A mudança passa a valer a partir desta sexta
Prefeitura do Rio anuncia criação de Super Centro de Saúde Infantil
Com investimento de R$ 75 milhões, nova unidade na Piedade prevê atender pacientes de 0 a 18 anos a partir de 2027.
Datafolha: Benedita lidera com 18% ao Senado no RJ; Jordy e Portinho, 10%
Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos) registram 7% cada, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 6%
Veja os destaques das sabatinas com Luan Monteiro, André Marinho e Eduardo Paes
Candidatos ao Governo do Rio participaram do terceiro dia da série de entrevistas promovidas por O DIA e pela Fecomércio RJ
Homem desaparece após almoçar com a esposa em Itaboraí
Paulo César, de 51 anos, chamou um carro de aplicativo para a mulher e não retornou ao trabalho no bairro Manilha
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