A Defesa Civil Municipal interditou o imóvel na Rua Maria das Dores de Melo, na Rocinha, que desabou domingo. Ninguém ficou ferido - Reprodução/Rede Social

A Defesa Civil Municipal interditou o imóvel na Rua Maria das Dores de Melo, na Rocinha, que desabou domingo. Ninguém ficou feridoReprodução/Rede Social

Publicado 14/09/2026 08:41

Moradoras da casa que desabou na Rua Maria das Dores de Melo, na Rocinha, Zona Sul, na manhã de domingo (13), pedem ajuda para reconstruir a vida após perderem o imóvel e os bens. No local, estavam mãe, filha, irmão e quatro crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





Nas redes sociais, a idosa Thereza Maciel da Silva relatou os momentos de desespero vividos ao lado da família. "Minha casa que eu moro de aluguel caiu, só não morri porque não chegou minha hora, foi Deus que me acudiu", contou.



A filha, Thaina Maciel da Silva, explicou que todos foram acordados pelo desabamento. Ela contou ainda que o irmão, que tem necessidades especiais, precisa de doações, assim como as crianças.



"Acordei praticamente com a casa por cima de mim, da minha mãe, do meu irmão especial e dos meus quatro filhos. Ficamos encurralados no quarto, mas graças a Deus os moradores vieram e conseguiram nos tirar lá de dentro. Mas aí vieram as perdas de bens materiais. Estamos precisando, quem puder ajudar, com roupa e fralda para o meu irmão. Ele é adulto, precisa de fralda geriátrica. Preciso de roupa para as minhas crianças, para mim e minha mãe, alimentos também, Pix, qualquer coisa”, pediu.



Os filhos de Thainá são duas meninas, de 13 e 11 anos, e dois meninos, de 7 e 4 anos. Ela também pede que quem não puder contribuir em dinheiro entre em contato para combinar um local para a entrega de roupas e outros itens.



"Quem não quiser ajudar com Pix e quiser doar qualquer coisa é só me chamar no direct do Instagram, e aí vocês combinam comigo o local. O mais importante nesse momento é uma casa para gente morar, com a ajuda de vocês, pra gente voltar a viver como antes”, acrescentou. LEIA MAIS: Homem é preso por matar policial militar em Senador Camará Nas redes sociais, a idosa Thereza Maciel da Silva relatou os momentos de desespero vividos ao lado da família. "Minha casa que eu moro de aluguel caiu, só não morri porque não chegou minha hora, foi Deus que me acudiu", contou.A filha, Thaina Maciel da Silva, explicou que todos foram acordados pelo desabamento. Ela contou ainda que o irmão, que tem necessidades especiais, precisa de doações, assim como as crianças."Acordei praticamente com a casa por cima de mim, da minha mãe, do meu irmão especial e dos meus quatro filhos. Ficamos encurralados no quarto, mas graças a Deus os moradores vieram e conseguiram nos tirar lá de dentro. Mas aí vieram as perdas de bens materiais. Estamos precisando, quem puder ajudar, com roupa e fralda para o meu irmão. Ele é adulto, precisa de fralda geriátrica. Preciso de roupa para as minhas crianças, para mim e minha mãe, alimentos também, Pix, qualquer coisa”, pediu.Os filhos de Thainá são duas meninas, de 13 e 11 anos, e dois meninos, de 7 e 4 anos. Ela também pede que quem não puder contribuir em dinheiro entre em contato para combinar um local para a entrega de roupas e outros itens."Quem não quiser ajudar com Pix e quiser doar qualquer coisa é só me chamar no direct do Instagram, e aí vocês combinam comigo o local. O mais importante nesse momento é uma casa para gente morar, com a ajuda de vocês, pra gente voltar a viver como antes”, acrescentou.

Para doar, a moradora disponibilizou a seguinte chave pix: 06290055755.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação estava desocupada no momento em que a equipe chegou ao local. Após o incidente, a área chegou a ser isolada pela corporação. Além disso, imóveis vizinhos também foram desocupados preventivamente por causa do risco relacionado à estrutura.

Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que interditou três casas vizinhas depois do desabamento.

"Como medida de segurança, foi recomendada a demolição do terceiro andar do imóvel 1, dos dois andares do imóvel 2 e do corredor do imóvel 3. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação atuam no local", explicou em nota.

A Defesa Civil Municipal interditou três imóveis após desabamento de uma estrutura na manhã deste domingo (13/09), na Rua Maria das Dores de Melo, na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio.



Como medida de segurança, foi recomendada a demolição do terceiro andar do imóvel 1, dos dois andares do imóvel 2 e do corredor do imóvel 3. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação atuam no local.



