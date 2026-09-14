Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador Camará - Reprodução

Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador CamaráReprodução

Publicado 14/09/2026 07:08

Segundo as investigações, o agente abordou o suspeito e outras pessoas que estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, no mesmo bairro. Durante a abordagem, o homem atirou sete vezes contra o PM usando a pistola da própria vítima.



José foi encontrado já sem vida, dentro do veículo. Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta acompanhado de um comparsa, levando o armamento. Em meio a fuga, ele ainda fez outros três disparos para o alto. A pistola do policial acabou recuperada.



Os agentes atuaram o homem em flagrante por homicídio duplamente qualificado, furto, porte e disparo de arma de fogo.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu),foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, confirmaram a morte do agente.

O genro da vítima, que o acompanhava no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do carro para abordar indivíduos que consumiam maconha. Pouco depois, ele ouviu os disparos e, ao retornar, encontrou o sogro já sem vida.

Em nota, a corporação lamentou a perda. "É com grande pesar que o 14º BPM comunica o falecimento do nosso companheiro de farda [...]. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. 'Hoje haverá mais uma estrela combatente no céu'. Estamos de luto. Ainda não temos informações sobre o dia e horário do sepultamento. Posterior passaremos a informação", disse.

Outro caso





Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos. No final de agosto, o policial militar Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, morreu em confronto com criminosos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o secretário da PM, o coronel Sylvio Guerra, lamentou a morte e destacou que o cabo estava na corporação desde meados de 2018. Adriano deixa esposa e uma filha.