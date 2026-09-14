Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador CamaráReprodução

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Ana Fernanda Freire
Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, neste domingo (13), um homem pela morte do policial militar José Luiz Porto Arlene Neves de Govea, de 42 anos, em Senador Camará, na Zona Oeste.
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Segundo as investigações, o agente abordou o suspeito e outras pessoas que estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, no mesmo bairro. Durante a abordagem, o homem atirou sete vezes contra o PM usando a pistola da própria vítima.

José foi encontrado já sem vida, dentro do veículo. Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta acompanhado de um comparsa, levando o armamento. Em meio a fuga, ele ainda fez outros três disparos para o alto. A pistola do policial acabou recuperada.

Os agentes atuaram o homem em flagrante por homicídio duplamente qualificado, furto, porte e disparo de arma de fogo.
Entenda o caso
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu),foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, confirmaram a morte do agente.
O genro da vítima, que o acompanhava no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do carro para abordar indivíduos que consumiam maconha. Pouco depois, ele ouviu os disparos e, ao retornar, encontrou o sogro já sem vida.
Em nota, a corporação lamentou a perda. "É com grande pesar que o 14º BPM comunica o falecimento do nosso companheiro de farda [...]. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. 'Hoje haverá mais uma estrela combatente no céu'. Estamos de luto. Ainda não temos informações sobre o dia e horário do sepultamento. Posterior passaremos a informação", disse.
Outro caso
No final de agosto, o policial militar Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, morreu em confronto com criminosos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, o agente participava de uma ação do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, o secretário da PM, o coronel Sylvio Guerra, lamentou a morte e destacou que o cabo estava na corporação desde meados de 2018. Adriano deixa esposa e uma filha.