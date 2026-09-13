Policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e três carregadoresDivulgação PMRJ
Os suspeitos foram identificados como Ralisson Renato Santos Souza, Carlos Eduardo Barroso Leandro, Luciano Oliveira da Silva, Erik de Lima Ramos e Marcos Fernando de Almeida Coelho. A corporação aponta o grupo como integrante do Comando Vermelho (CV).
De acordo com a PM, após o tiroteio, parte do bando fugiu para o interior da comunidade. Com o apoio do setor de inteligência, os policiais fizeram buscas e localizaram quatro homens. O quinto envolvido foi encontrado em seguida, nos fundos de uma casa.
Na abordagem, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, uma pistola 9 mm, três carregadores, munições e entorpecentes, sendo 215 gramas de maconha, 20,9 gramas de cocaína, 29 gramas de cocaína do tipo black e 1,8 grama de haxixe. Os agentes também recolheram 972 mililitros de cloreto de metileno, dois rádios transmissores com base e um caderno com anotações do tráfico.
De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), cinco homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi encaminhado à Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.