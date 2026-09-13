Policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e três carregadores - Divulgação PMRJ

Policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e três carregadoresDivulgação PMRJ

Publicado 13/09/2026 10:34





Os suspeitos foram identificados como Ralisson Renato Santos Souza, Carlos Eduardo Barroso Leandro, Luciano Oliveira da Silva, Erik de Lima Ramos e Marcos Fernando de Almeida Coelho. A corporação aponta o grupo como integrante do Comando Vermelho (CV).



De acordo com a PM, após o tiroteio, parte do bando fugiu para o interior da comunidade. Com o apoio do setor de inteligência, os policiais fizeram buscas e localizaram quatro homens. O quinto envolvido foi encontrado em seguida, nos fundos de uma casa.



Na abordagem, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, uma pistola 9 mm, três carregadores, munições e entorpecentes, sendo 215 gramas de maconha, 20,9 gramas de cocaína, 29 gramas de cocaína do tipo black e 1,8 grama de haxixe. Os agentes também recolheram 972 mililitros de cloreto de metileno, dois rádios transmissores com base e um caderno com anotações do tráfico.



De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), cinco homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi encaminhado à Justiça.

Cinco homens foram presos após um confronto com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na madrugada deste domingo (13), na Comunidade da Taboinha, em Vargem Grande, Zona Sudoeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma ação na região quando foram atacadas a tiros por criminosos.Os suspeitos foram identificados como Ralisson Renato Santos Souza, Carlos Eduardo Barroso Leandro, Luciano Oliveira da Silva, Erik de Lima Ramos e Marcos Fernando de Almeida Coelho. A corporação aponta o grupo como integrante do Comando Vermelho (CV).De acordo com a PM, após o tiroteio, parte do bando fugiu para o interior da comunidade. Com o apoio do setor de inteligência, os policiais fizeram buscas e localizaram quatro homens. O quinto envolvido foi encontrado em seguida, nos fundos de uma casa.Na abordagem, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, uma pistola 9 mm, três carregadores, munições e entorpecentes, sendo 215 gramas de maconha, 20,9 gramas de cocaína, 29 gramas de cocaína do tipo black e 1,8 grama de haxixe. Os agentes também recolheram 972 mililitros de cloreto de metileno, dois rádios transmissores com base e um caderno com anotações do tráfico.De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), cinco homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi encaminhado à Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro