Material apreendido pelos agentes da Polícia Federal no aeroportoDivulgação
O passageiro, natural do Rio, desembarcava de um voo proveniente da cidade do Oriente Médio quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da PF e servidores da Receita Federal.
Os anabolizantes foram encontrados na bagagem de mão. De acordo com a PF, o homem não apresentou a documentação exigida para a importação regular dos medicamentos.
Após a prisão, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde foi indiciado por importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
Ao menos outros três casos recentes aconteceram em agosto, no mesmo aeroporto. No dia 19, um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal após agentes encontrarem remédios para emagrecimento e anabolizantes em sua bagagem despachada. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele havia desembarcado de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a PF, os produtos haviam sido importados de forma ilegal. O passageiro foi indiciado por importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
Em 13 de agosto, outro passageiro foi detido no Aeroporto Internacional do Rio após ser flagrado com medicamentos ilegais e anabolizantes durante uma fiscalização. O caso também envolveu a atuação de agentes da Polícia Federal no terminal, que localizaram os produtos na bagagem do homem. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos cabíveis por importação irregular de medicamentos.
Já no dia 3, uma mulher foi presa no Galeão após a PF encontrar canetas emagrecedoras e anabolizantes em uma mala despachada. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização no aeroporto e também resultou na prisão em flagrante da passageira por suspeita de importação ilegal de medicamentos.
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