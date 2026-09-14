Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro - Tomaz Silva / Agência Brasil

Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de JaneiroTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 14/09/2026 20:22 | Atualizado 14/09/2026 20:27

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O candidato do PSD, Eduardo Paes, esteve em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde apresentou propostas voltadas à mobilidade e ao desenvolvimento regional. Ao lado do candidato ao Senado, Pedro Paulo (PSD), ele detalhou projetos para a expansão de corredores de BRT em direção à Baixada e defendeu a criação do chamado Aeroparque de Nova Iguaçu, complexo voltado ao lazer, cultura e educação.

Candidato do PL, Douglas Ruas realizou uma caminhada no Méier, na Zona Norte. Durante a atividade, o candidato defendeu a criação de um plano integrado de segurança pública envolvendo Estado, municípios e governo federal. Ele também afirmou que pretende convocar aprovados excedentes dos concursos das forças de segurança e realizar novas seleções para ampliar o efetivo policial. Segundo Ruas, a violência tem impactado diretamente o comércio e a economia de diversas regiões do estado.



O candidato do Republicanos, Anthony Garotinho, participou de entrevistas e gravações de campanha ao longo do dia. Em sabatina concedida ao RJ1, da TV Globo, o ex-governador voltou a defender a revisão dos incentivos fiscais concedidos pelo estado e afirmou que pretende reduzir benefícios tributários considerados desnecessários. Garotinho também citou propostas para a área de segurança pública, incluindo a criação de uma força permanente de ocupação em comunidades dominadas por organizações criminosas.



Já o candidato do PSOL, William Siri, realizou uma panfletagem na estação do BRT Magarça, na Zona Oeste. A atividade integrou a estratégia de campanha voltada ao contato com usuários do transporte público e moradores da região.



Candidato do Partido Novo, André Marinho participou de entrevista ao jornal Monitor Mercantil e, posteriormente, realizou uma ação de campanha na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, onde distribuiu material de divulgação e conversou com eleitores.



A candidata da Unidade Popular (UP), Juliette Pantoja cumpriu agenda em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde conversou com moradores na Praça da Figueira. Já o candidato do PSTU, Cyro Garcia, participou de uma audiência pública sobre a greve dos bancários na Câmara Municipal do Rio.



Coronel Busnello (Missão) e Luan Monteiro (PCO) não divulgaram as atividades públicas desta segunda-feira.

