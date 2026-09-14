Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de JaneiroTomaz Silva / Agência Brasil
O candidato do Republicanos, Anthony Garotinho, participou de entrevistas e gravações de campanha ao longo do dia. Em sabatina concedida ao RJ1, da TV Globo, o ex-governador voltou a defender a revisão dos incentivos fiscais concedidos pelo estado e afirmou que pretende reduzir benefícios tributários considerados desnecessários. Garotinho também citou propostas para a área de segurança pública, incluindo a criação de uma força permanente de ocupação em comunidades dominadas por organizações criminosas.
Já o candidato do PSOL, William Siri, realizou uma panfletagem na estação do BRT Magarça, na Zona Oeste. A atividade integrou a estratégia de campanha voltada ao contato com usuários do transporte público e moradores da região.
Candidato do Partido Novo, André Marinho participou de entrevista ao jornal Monitor Mercantil e, posteriormente, realizou uma ação de campanha na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, onde distribuiu material de divulgação e conversou com eleitores.
A candidata da Unidade Popular (UP), Juliette Pantoja cumpriu agenda em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde conversou com moradores na Praça da Figueira. Já o candidato do PSTU, Cyro Garcia, participou de uma audiência pública sobre a greve dos bancários na Câmara Municipal do Rio.
Coronel Busnello (Missão) e Luan Monteiro (PCO) não divulgaram as atividades públicas desta segunda-feira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.