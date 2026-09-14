Os 656 frascos de lança-perfume estavam dentro de duas malas - Divulgação / PRF

Os 656 frascos de lança-perfume estavam dentro de duas malasDivulgação / PRF

Publicado 14/09/2026 10:36

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 650 frascos de lança-perfume, na madrugada desta segunda-feira (14), na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio

O material estava distribuído em duas malas que pertenciam à jovem. Ela foi localizada durante uma fiscalização da PRF em um ônibus que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, a equipe realizava uma fiscalização de rotina no km 50 da rodovia quando deu ordem de parada ao veículo. Durante a vistoria no compartimento externo destinado às bagagens, os agentes perceberam que duas malas apresentavam peso elevado e produziam um barulho de frascos em seu interior. A situação levantou suspeitas e levou os policiais a verificarem o conteúdo dos volumes, onde encontraram a carga de lança-perfume.

Os policiais conversaram com o motorista do ônibus para confirmar a identificação dos volumes e verificar a quem pertenciam. Segundo a PRF, foi constatado que as bagagens estavam devidamente identificadas em nome da adolescente, que também estava no veículo durante a fiscalização.

Diante da suspeita levantada pelos agentes, os compartimentos foram abertos para uma verificação mais detalhada do conteúdo. A inspeção foi realizada na presença da jovem e do condutor do ônibus, que acompanharam a conferência dos itens encontrados no interior das malas.



Durante a inspeção, os agentes localizaram, no interior dos volumes, 656 frascos de lança-perfume. Segundo a PRF, a adolescente reconheceu que o material pertencia a ela e relatou aos policiais que havia sido encarregada de realizar o transporte da carga. Ainda de acordo com o relato, ela iria receber uma quantia em dinheiro pelo serviço após concluir o trajeto com os produtos.



A iniciativa reúne forças de segurança e órgãos de fiscalização do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais em uma operação conjunta. A ação busca combater o crime organizado e ampliar a troca de informações e a atuação integrada entre os estados da Região Sudeste.

Segundo a PRF, operação prevê o compartilhamento de informações e o planejamento conjunto entre os órgãos envolvidos. As ações em campo ficam sob responsabilidade das forças de segurança de cada estado, de acordo com suas atribuições. A iniciativa também busca aproximar a atuação da União e dos governos estaduais, facilitando a troca de dados e a coordenação das medidas de combate ao crime organizado.

A ocorrência foi encaminhada para a 106ª DP (Petrópolis), onde o caso foi registrado.