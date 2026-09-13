Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 13/09/2026 12:26 | Atualizado 13/09/2026 17:37

A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (12), um homem por tráfico de drogas na comunidade do Chapa 4, no Valparaíso, em Petrópolis . O indivíduo, de 20 anos, é oriundo de Minas Gerais.

Quando chegaram no local, os policiais observaram quatro homens. Três deles conseguiram fugir, enquanto o outro foi alcançado pelas equipes após dispensar uma sacola durante a fuga.

Na sacola, foram encontradas 176 cápsulas de cocaína. O suspeito admitiu que vendia entorpecentes na localidade e informou que mantinha mais material em sua residência.



Em seguida, os militares foram até o imóvel e encontraram cinco sacolés de ecstasy, três tabletes pequenos de maconha e uma munição calibre .380.

O homem foi autuado por tráfico de drogas na 105ª DP e permaneceu preso no local.