Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso por tráfico de drogas no Chapa 4, em Petrópolis
Na ação, policiais do 26º BPM chegaram a observar três outros indivíduos atuando no comércio de entorpecentes, mas homens conseguiram fugir
Serrano e Petrópolis FC empatam em suas partidas pela B1 do Carioca
Equipes representantes da Cidade Imperial ainda não venceram na competição
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Profissionais da Educação anunciam possível paralisação nos dias 23 e 24
Ato pode acontecer caso o desfecho de reunião com a Secretaria de Fazenda não seja considerado positivo pelos trabalhadores
Petrópolis vira destino da cultura italiana em setembro com o Serra Serata
Festa acontece no Palácio de Cristal de 16 a 20 de setembro e reúne sabores italianos, shows, dança, cinema, literatura, artesanato e experiências culturais
Criminosos rendem funcionários e assaltam mercado no Quitandinha
Cinco homens armados invadiram a unidade pela porta dos fundos e roubaram whisky e cigarro, além de uma quantia em dinheiro
Homem com 17 passagens criminais é preso após furtar idoso no Centro
Crime ocorreu na Rua Doutor Porciúncula, no Centro; suspeito fugiu correndo, mas foi capturado por policiais do 26º BPM
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