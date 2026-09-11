Mercado foi assaltado na manhã desta sextaFoto: Reprodução/Google Street View
Criminosos rendem funcionários e assaltam mercado no Quitandinha
Cinco homens armados invadiram a unidade pela porta dos fundos e roubaram whisky e cigarro, além de uma quantia em dinheiro
Criminosos rendem funcionários e assaltam mercado no Quitandinha
Cinco homens armados invadiram a unidade pela porta dos fundos e roubaram whisky e cigarro, além de uma quantia em dinheiro
Homem com 17 passagens criminais é preso após furtar idoso no Centro
Crime ocorreu na Rua Doutor Porciúncula, no Centro; suspeito fugiu correndo, mas foi capturado por policiais do 26º BPM
Corpo de adolescente que estava desaparecida é encontrado no Siméria
Homem que confessou ter estado com a jovem nos últimos dias foi conduzido à delegacia para esclarecimentos
Moto furtada no Rio é recuperada pela PM em Petrópolis
Furto do veículo foi registrado em novembro de 2025; motocicleta foi apreendida para realização de perícia
Homem é preso após tentar furtar loja de celulares no Centro de Petrópolis
Indivíduo fez duas tentativas de arrombamento na porta do estabelecimento; na segunda, alarme disparou e ele fugiu do local
Homem morre em acidente de moto em Itaipava
Acidente aconteceu por volta das 6h; óbito foi confirmado ainda no local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.