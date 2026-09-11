Mercado foi assaltado na manhã desta sexta - Foto: Reprodução/Google Street View

Mercado foi assaltado na manhã desta sextaFoto: Reprodução/Google Street View

Publicado 11/09/2026 16:52

Na manhã desta sexta-feira (11), o Mercado Extra, localizado na Rua General Rondon, no Quitandinha, em Petrópolis, foi assaltado por criminosos armados. Ninguém ficou ferido. No ano passado, outra unidade do mercado, no Alto da Serra, também havia sido assaltada

Segundo o relato de funcionários, cinco homens - sendo dois armados - invadiram o estabelecimento pela porta dos fundos e renderam os trabalhadores. Em seguida, roubaram dinheiro, maços de cigarro e garrafas de whisky, antes de fugirem pela área de mata atrás da loja.

A unidade passou por perícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.