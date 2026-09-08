Câmera de monitoramento registrou a ação do criminosoFoto: Divulgação/26º BPM

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Na madrugada desta terça-feira (08), um homem, de 29 anos, tentou furtar uma loja de celulares na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Petrópolis, e acabou preso pela Polícia Militar. O indivíduo tentou arrombar a porta duas vezes, até o alarme disparar e ele fugir do local.
A partir das imagens de segurança e das características repassadas pelo comerciante, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, foi encontrado um estilete. Aos policiais, ele admitiu a tentativa de furto.

O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de furto. O estilete foi apreendido.