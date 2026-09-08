Câmera de monitoramento registrou a ação do criminosoFoto: Divulgação/26º BPM
O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de furto. O estilete foi apreendido.
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