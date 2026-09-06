Prisão foi realizada por agentes da 106ª DP, em Itaipava - Divulgação

Prisão foi realizada por agentes da 106ª DP, em ItaipavaDivulgação

Publicado 06/09/2026 22:51

Petrópolis - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um homem por tráfico de drogas na última sexta-feira (4), em Petrópolis . O indivíduo foi encontrado dentro de um ônibus em Itaipava enquanto transportava os entorpecentes em uma mochila.

Os agentes receberam informações de que o homem estaria transportando um carregamento de drogas para a Posse. Em seguida, um cerco foi montado e o coletivo foi abordado.

Foram apreendidas 1.055 cápsulas de cocaína, 344 pedras de crack, 145 tiras de maconha, além de 104 frascos e um galão de aproximadamente cinco litros de “loló”. Um aparelho celular também foi arrecadado.



O homem foi conduzido à 106ª DP, onde permaneceu preso.