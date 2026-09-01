Festa terá programação em dois fins de semanaFoto: Divulgação/Oktoberfest
Oktoberfest Petrópolis começa nesta sexta com programação musical em dois fins de semana
Evento terá 16 atrações musicais, apresentações do grupo germânico Spiel Und Charm e programação especial durante o feriado de 7 de setembro
Oktoberfest Petrópolis começa nesta sexta com programação musical em dois fins de semana
Evento terá 16 atrações musicais, apresentações do grupo germânico Spiel Und Charm e programação especial durante o feriado de 7 de setembro
Setembro começa com expectativa de 70% de ocupação e calendário de eventos movimentado em Petrópolis
Feriado de 7 de Setembro, que cai numa segunda-feira, abre o mês com programação diversificada e perspectiva positiva para o turismo
Polícia Militar apreende cocaína e maconha no Vale do Carangola
Quatro indivíduos foram vistos atuando no comércio de entorpecentes, mas fugiram e não foram alcançados pelos policiais
MPRJ pede criação de casa de passagem para população em situação de rua em Petrópolis
Medida busca ampliar a rede de acolhimento e prevê ainda o reordenamento do Núcleo de Integração Social (NIS), conhecido como "Abrigão"
Hugo Leal propõe homenagem a Philippe Guédon na Ponte do Arranha-Céu
Deputado garantiu mais de R$ 4 milhões para o binário de Itaipava e atua pela antecipação da ligação entre a BR-040 e a BR-495
Escola de Música Santa Cecília divulga lista final de aprovados para Curso de Formação Musical
Projeto oferece bolsas integrais e parciais para crianças e adolescentes e amplia o acesso à formação musical em Petrópolis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.