Festa terá programação em dois fins de semana - Foto: Divulgação/Oktoberfest

Festa terá programação em dois fins de semanaFoto: Divulgação/Oktoberfest

Publicado 01/09/2026 15:23

Petrópolis - A música será um dos principais elementos da Oktoberfest Petrópolis 2026, que começa na próxima sexta-feira (4), no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava . Com entrada franca, a festa terá programação em dois fins de semana, de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro, reunindo shows, apresentações culturais, cerveja artesanal e gastronomia.

A abertura do evento acontece na sexta-feira, a partir das 16h, com a banda Chilli subindo ao palco às 20h30. No sábado, a programação musical começa às 13h com o grupo germânico Spiel Und Charm, que fará diferentes apresentações ao longo do dia entre os shows de Marcos Paullo e Maquininha, Tati Cirelli e Rocket.

No domingo, a programação musical começa novamente com a presença do Spiel Und Charm, seguida pelas apresentações de Jonatan Francisco, Lia Sabugosa e Los Ocupados e Jelly Bean. Já na segunda-feira, feriado de 7 de setembro, o público poderá aproveitar o evento durante todo o dia. Kika Notini e Thalita Villa, SouS e Stimmer estão entre as atrações musicais do encerramento do primeiro fim de semana.

O segundo fim de semana também terá programação musical diversificada. Na sexta-feira, o Baile do Zen se apresenta às 20h30. No sábado, Melissa Maluly, Esfinge e River Raid dividem a programação com novas apresentações do Spiel Und Charm. No domingo, último dia da festa, Pedro Ribeiro, Capital Elétrico e Arcade encerram a programação, também com participações do grupo germânico ao longo do dia.

Além dos shows, o Spiel Und Charm terá papel importante na ambientação da festa. O grupo realiza performances entre o público, circulando pelos espaços do evento e levando referências da cultura germânica para diferentes momentos da programação. A proposta é aproximar as tradições que inspiram a Oktoberfest de quem estiver no parque.

“A programação musical foi pensada para criar diferentes momentos ao longo dos dois fins de semana, com artistas de estilos variados e a presença do Spiel Und Charm trazendo a cultura germânica para dentro da festa. Temos também um feriado logo no início, então o público terá quatro dias para aproveitar a Oktoberfest, com atrações desde o início da tarde até a noite”, afirma Renato Duarte, um dos organizadores da festa.

A experiência cervejeira também ganha espaço com a presença da carreta da Cervejaria Império, que retorna à Oktoberfest Petrópolis como um dos pontos de encontro do público. A festa ainda terá os tradicionais jogos cervejeiros, que convidam os visitantes a participar das atividades e interagir com a programação, incluindo o desafio do chope a metro, uma das brincadeiras que ajudam a criar o clima descontraído característico da Oktoberfest.

A programação acontece das 16h à meia-noite na sexta-feira. Aos sábados, domingos e no feriado de segunda-feira, o evento funciona das 11h à meia-noite.