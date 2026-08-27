Ricardo Satyrov, diretor artístico e de ensino, e Janine Meirelles, presidente voluntária e diretora-geral do projeto - Foto: Divulgação/Escola de Música Santa Cecília

Ricardo Satyrov, diretor artístico e de ensino, e Janine Meirelles, presidente voluntária e diretora-geral do projetoFoto: Divulgação/Escola de Música Santa Cecília

Publicado 27/08/2026 20:55





Realizado pela Escola de Música Santa Cecília por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, o projeto conta com patrocínio da GE Aerospace. A iniciativa foi estruturada para democratizar o acesso à formação musical e oferecer aos participantes um percurso que reúne teoria musical, canto coral e prática instrumental ou vocal.



Ao todo, o curso prevê 60 vagas, distribuídas entre bolsas integrais, bolsas parciais e vagas na modalidade de preço normal. Para estudantes da rede pública, estão previstas bolsas de 100% de desconto, acompanhadas de bolsa-estímulo, reforçando o caráter de inclusão social do projeto. As demais vagas são destinadas à ampla concorrência, com descontos de 50% ou na modalidade de preço normal.



A divulgação do resultado marca uma nova etapa de um processo que despertou o interesse de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Os alunos selecionados terão acesso a uma formação planejada para desenvolver não apenas habilidades musicais, mas também disciplina, criatividade, concentração, sensibilidade e convivência.



Para a presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília e diretora-geral do projeto, Janine Meireles, o resultado representa um momento de grande alegria para a instituição e consolida o propósito de ampliar o acesso à música.



“Recebemos este momento com muita alegria. A Escola de Música Santa Cecília sempre acreditou que a música transforma vidas, cria oportunidades e fortalece a cidadania. Poder ampliar esse acesso, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham contato com uma formação musical de excelência, é motivo de grande satisfação para todos nós”, destaca Janine.



O diretor artístico e de ensino da instituição, Ricardo Satyrov, também ressalta a importância da iniciativa para a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos. Segundo ele, a formação musical ultrapassa o aprendizado técnico de um instrumento e contribui para diferentes aspectos do desenvolvimento dos estudantes.



“Queremos que este curso seja a porta de entrada para novos talentos. A formação musical vai muito além do aprendizado de um instrumento: ela desenvolve disciplina, criatividade, sensibilidade, capacidade de concentração e convivência”, afirma Ricardo.



O Curso de Formação Musical terá duração de 15 semanas, com cinco horas semanais de atividades, incluindo aulas de teoria musical, canto coral e prática de instrumento ou canto em grupo. Os estudantes poderão se dedicar a piano, canto lírico, violino, viola de orquestra ou violoncelo.



A iniciativa também reforça a trajetória histórica da Escola de Música Santa Cecília, fundada em 1893 e considerada uma das instituições de ensino musical mais tradicionais do Brasil. Ao longo de sua história, a escola contribuiu para a formação de gerações de músicos e para a vida cultural de Petrópolis.

Petrópolis - A Escola de Música Santa Cecília divulgou, nesta quarta-feira (26), a lista final de aprovados para o Curso de Formação Musical , projeto que amplia o acesso de crianças e adolescentes ao ensino da música clássica em Petrópolis. O resultado contempla estudantes selecionados para as modalidades de piano, violino, viola, violoncelo e canto lírico, com vagas destinadas à rede pública, ampla concorrência e diferentes faixas de desconto.Realizado pela Escola de Música Santa Cecília por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, o projeto conta com patrocínio da GE Aerospace. A iniciativa foi estruturada para democratizar o acesso à formação musical e oferecer aos participantes um percurso que reúne teoria musical, canto coral e prática instrumental ou vocal.Ao todo, o curso prevê 60 vagas, distribuídas entre bolsas integrais, bolsas parciais e vagas na modalidade de preço normal. Para estudantes da rede pública, estão previstas bolsas de 100% de desconto, acompanhadas de bolsa-estímulo, reforçando o caráter de inclusão social do projeto. As demais vagas são destinadas à ampla concorrência, com descontos de 50% ou na modalidade de preço normal.A divulgação do resultado marca uma nova etapa de um processo que despertou o interesse de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Os alunos selecionados terão acesso a uma formação planejada para desenvolver não apenas habilidades musicais, mas também disciplina, criatividade, concentração, sensibilidade e convivência.Para a presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília e diretora-geral do projeto, Janine Meireles, o resultado representa um momento de grande alegria para a instituição e consolida o propósito de ampliar o acesso à música.“Recebemos este momento com muita alegria. A Escola de Música Santa Cecília sempre acreditou que a música transforma vidas, cria oportunidades e fortalece a cidadania. Poder ampliar esse acesso, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham contato com uma formação musical de excelência, é motivo de grande satisfação para todos nós”, destaca Janine.O diretor artístico e de ensino da instituição, Ricardo Satyrov, também ressalta a importância da iniciativa para a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos. Segundo ele, a formação musical ultrapassa o aprendizado técnico de um instrumento e contribui para diferentes aspectos do desenvolvimento dos estudantes.“Queremos que este curso seja a porta de entrada para novos talentos. A formação musical vai muito além do aprendizado de um instrumento: ela desenvolve disciplina, criatividade, sensibilidade, capacidade de concentração e convivência”, afirma Ricardo.O Curso de Formação Musical terá duração de 15 semanas, com cinco horas semanais de atividades, incluindo aulas de teoria musical, canto coral e prática de instrumento ou canto em grupo. Os estudantes poderão se dedicar a piano, canto lírico, violino, viola de orquestra ou violoncelo.A iniciativa também reforça a trajetória histórica da Escola de Música Santa Cecília, fundada em 1893 e considerada uma das instituições de ensino musical mais tradicionais do Brasil. Ao longo de sua história, a escola contribuiu para a formação de gerações de músicos e para a vida cultural de Petrópolis.

Confira a lista final de aprovados:

Piano — 100% de desconto | Escola Pública

6 vagas oferecidas — 6 preenchidas



1. Cecília Muniz Stumpf

2. Danilo Rodrigues Emmel

3. Eloa Machado de Magalhães Villa Real

4. Hugo Cavalheiro Juca

5. Luiza de Matos Xavier

6. Pietra Rosa Araújo Portugal da Silva



Lista de espera:

1. Daniela Moura dos Reis

2. Caetano de Mendonça Albuquerque



Piano — 50% de desconto | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — 3 preenchidas

1. Gabriel Teodoro de Souza

2. Mariah Sophia de Azevedo Félix

3. Thor Nunes do Carmo



Piano — Preço normal | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — 1 preenchida

1. Arthur Werner Gonçalves Gross



Violino — 100% de desconto | Escola Pública

9 vagas oferecidas — 9 preenchidas

1. Israel Monteiro da Silva

2. Ivan Cavaleiro Jucá

3. Manuela Oliveira Moraes

4. Maria Clara Mendes de Melo

5. Maria Júlia Braga Souza

6. Miguel do Porto

7. Pillar Rosa Araújo Portugal da Silva

8. Sara Monteiro da Silva

9. Yasmin P. Oliveira



Violino — 50% de desconto | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — 2 preenchidas

1. Ana Luiza Pereira de Souza Demétrio

2. Pedro Mesquita Vieira



Violino — Preço normal | Ampla concorrência

6 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Viola — 100% de desconto

4 vagas oferecidas — 4 preenchidas

1. Davi Piantanida Vargas

2. Hadassa André de Almeida França

3. Henrique Muniz Stump

4. Letícia Moura dos Reis



Viola — 50% de desconto

3 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Violoncelo — 100% de desconto

6 vagas oferecidas — 6 preenchidas

1. Ana Liz de Matos Xavier

2. Angelina Júlia dos Santos

3. Clarice Mendes de Melo

4. Guilherme Abrahão Linhares Albino

5. Rafael Abrahão Linhares Albino

6. Thaila Sodré Rocha Rodrigues



Violoncelo — 50% de desconto | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Violoncelo — Preço normal | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Canto lírico — 100% de desconto | Escola Pública

5 vagas oferecidas — 5 preenchidas

1. Eloá Vitória Lopes do Nascimento

2. Maria Luiza Iglesias Bento Esteves

3. Suzany Braga Dias Garcia

4. Mell Garcia Miranda

5. Theo França Laureano



Canto lírico — 50% de desconto | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Canto lírico — Preço normal | Ampla concorrência

3 vagas oferecidas — nenhuma inscrição aprovada registrada na relação divulgada



Os interessados em ocupar uma das vagas remanescentes podem procurar a Escola de Música.



Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, na sede da Escola de Música Santa Cecília, pelo telefone e WhatsApp (24) 2242-2191 ou pelas redes sociais @emusicasantacecilia, no Instagram, e @santaceciliapetropolis, no Facebook.