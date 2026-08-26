Carro recuperado menos de uma hora após o crime - Foto: Divulgação/26º BPM

Carro recuperado menos de uma hora após o crimeFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 26/08/2026 19:14

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado de uma concessionária em Petrópolis. A recuperação do automóvel ocorreu cerca de 45 minutos após o crime, no Alto da Serra.

Segundo o 26º BPM , o indivíduo teria solicitado a chave do veículo para visualizá-lo e retirado o carro da concessionária sem autorização. Após o furto, ele ainda teria utilizado o estepe do veículo para pagar combustível.

O veículo foi recuperado e encaminhado à 105ª DP juntamente com os envolvidos. Após apreciação da autoridade policial, o homem foi autuado por furto mediante fraude, permanecendo preso à disposição da Justiça.