Material apreendido durante a ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/08/2026 14:38 | Atualizado 24/08/2026 14:39

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (23), três mulheres, de 20, 22 e 26 anos, e um homem, de 47, por tráfico de drogas no Chapa 4, comunidade no Valparaíso. Entorpecentes foram apreendidos durante a ação.

Inicialmente, os agentes receberam informações sobre a venda de drogas na região e observaram a movimentação. Na abordagem, os quatro foram capturados e o material ilícito foi encontrado próximo a um veículo.

Os quatro envolvidos foram encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia, onde as três mulheres foram presas pelo crime de tráfico de drogas. O homem ainda foi enquadrado pelo crime relacionado à colaboração com o tráfico.

