PRPTC PetrópolisFoto: Reprodução
PRPTC Petrópolis participa de mobilização para coleta de DNA de familiares de desaparecidos
Familiares devem apresentar um documento de identificação e as informações do Boletim de Ocorrência do desaparecimento
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Familiares devem apresentar um documento de identificação e as informações do Boletim de Ocorrência do desaparecimento
Gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Neylor, em Petrópolis, é preso
Agentes do 26º BPM apreenderam três quilos de drogas durante a ação; material estava escondido em uma residência
Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-040
Acidente aconteceu pouco antes das 6h desta terça-feira na descida da Serra de Petrópolis; homem morreu no local
Quatro envolvidos com o tráfico de drogas são presos no Chapa 4
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar durante a ação, realizado no Valparaíso
Vigas da Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava, começam a ser instaladas na próxima semana
Obra causará o fechamento do acesso ao km 58 da BR-040 durante quatro dias; condutores devem utilizar o retorno seguinte disponível
Polícia Civil recupera 20 celulares roubados ou furtados em Petrópolis
Ao todo, 46 notificações foram expedidas aos portadores dos celulares, informando sobre a procedência e orientando para que comparecessem à delegacia
Queen Celebration, documentário sobre Milton Nascimento e Leiturinha movimentam o fim de semana no Teatro Imperial
Programação reúne espetáculo em homenagem ao Queen, sessão gratuita de "Milton Bituca Nascimento" em parceria com o Cine Sesc e edição especial do Leiturinha dedicada ao folclore brasileiro
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