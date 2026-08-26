PRPTC Petrópolis - Foto: Reprodução

PRPTC PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2026 14:13

Petrópolis - O Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis faz parte da Mobilização Nacional de Coleta de DNA de Familiares Desaparecidos, que vai até a próxima sexta-feira (28). O local é um ponto de coleta para receber os familiares que ainda não tenham doado material genético.

O PRPTC fica localizado na Avenida Vigário Corrêa, 1345, em Corrêas, próximo ao Hospital Alcides Carneiro.

Para realizar a coleta, os familiares devem apresentar um documento de identificação e as informações do Boletim de Ocorrência do desaparecimento (número, estado de registro, delegacia). Se possível, levar uma cópia deste Boletim.

O telefone do PRTPC para mais informações é (24) 99272-0997.