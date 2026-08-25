Petrópolis - A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos apontado como gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Neylor, no Retiro, em Petrópolis. A ação foi realizada na segunda-feira (24) e resultou na apreensão de três quilos de drogas.
O indivíduo foi encontrado em um imóvel apontado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. No local, foram apreendidas 930 cápsulas de cocaína, totalizando aproximadamente 3,01 kg, além de um rádio transmissor, base para carregamento, celular e R$ 300 em espécie.
Parte do material estava escondida no interior da residência e outra quantidade encontrava-se em uma área de mata indicada pelo próprio suspeito.
O homem foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.
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