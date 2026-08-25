Colisão entre ônibus e moto deixou uma vítima fatal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Colisão entre ônibus e moto deixou uma vítima fatalFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/08/2026 13:13

Petrópolis - Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta fez uma vítima fatal na manhã desta terça-feira (25), na BR-040 , por volta das 5h50. O acidente aconteceu no km 93 da descida da Serra de Petrópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o óbito do motociclista foi constatado ainda no local.

A perícia foi realizada e o caso está sob investigação da 105ª DP.