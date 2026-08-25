Colisão entre ônibus e moto deixou uma vítima fatalFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta fez uma vítima fatal na manhã desta terça-feira (25), na BR-040, por volta das 5h50. O acidente aconteceu no km 93 da descida da Serra de Petrópolis.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o óbito do motociclista foi constatado ainda no local.
A perícia foi realizada e o caso está sob investigação da 105ª DP.