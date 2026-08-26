Ação entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação do automóvel - Foto: Divulgação/26º BPM

Ação entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação do automóvelFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 26/08/2026 14:17

Petrópolis - Um frentista foi preso por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo após ser flagrado com um carro furtado e aproximadamente 900 gramas de maconha, na noite desta terça-feira (25), em Cascatinha. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta entre policiais do 26º BPM e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Polícia Militar, o veículo, um BYD branco, era monitorado pela PRF após ser identificado como produto de furto. Equipes da Polícia Militar localizaram o automóvel estacionado em um posto de combustíveis na Rua Bernardo Proença.

Durante a abordagem, os policiais encontraram oito tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 900 gramas, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para embalagem das drogas e uma faca. Um celular e R$ 12 em espécie também foram apreendidos.

Ainda de acordo com a PM, o veículo estava circulando com uma placa diferente da original. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostraram que o automóvel havia sido levado ao posto por um funcionário que trabalhava como frentista.

O homem foi encaminhado para a 105ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

O veículo foi recuperado e será posteriormente devolvido ao proprietário.