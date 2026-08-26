Ação entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação do automóvelFoto: Divulgação/26º BPM
PM prende frentista que transportava drogas em carro furtado em Petrópolis
Veículo furtado foi encontrado estacionado em um posto de combustíveis na Rua Bernardo Proença, em Cascatinha
PM prende frentista que transportava drogas em carro furtado em Petrópolis
Veículo furtado foi encontrado estacionado em um posto de combustíveis na Rua Bernardo Proença, em Cascatinha
PRPTC Petrópolis participa de mobilização para coleta de DNA de familiares de desaparecidos
Familiares devem apresentar um documento de identificação e as informações do Boletim de Ocorrência do desaparecimento
Gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Neylor, em Petrópolis, é preso
Agentes do 26º BPM apreenderam três quilos de drogas durante a ação; material estava escondido em uma residência
Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-040
Acidente aconteceu pouco antes das 6h desta terça-feira na descida da Serra de Petrópolis; homem morreu no local
Quatro envolvidos com o tráfico de drogas são presos no Chapa 4
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar durante a ação, realizado no Valparaíso
Vigas da Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava, começam a ser instaladas na próxima semana
Obra causará o fechamento do acesso ao km 58 da BR-040 durante quatro dias; condutores devem utilizar o retorno seguinte disponível
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