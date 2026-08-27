Empresa terá que desocupar garagem no km 68 da BR-040, em Itaipava - Foto: Arquivo

Empresa terá que desocupar garagem no km 68 da BR-040, em ItaipavaFoto: Arquivo

Publicado 27/08/2026 14:02

Petrópolis - Nesta quinta-feira (27), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou o pedido da Prefeitura de Petrópolis que pedia o adiamento ou a suspensão do despejo da Turp Transporte da garagem na BR-040, em Itaipava. Com a decisão, a empresa informou que já está desocupando o local.

Segundo a Prefeitura, interventora da Turp, todas as medidas jurídicas cabíveis foram tomadas, além de tentativas de diálogo com a proprietária do terreno, no entanto a ordem de desocupação foi mantida. Com isso, o processo de retirada da estrutura da empresa do local já foi iniciado.

As dívidas com aluguéis do espaço ultrapassam R$ 600 mil, estando acumuladas há mais de um ano.

O Município disse já ter iniciado, ainda enquanto o recurso era analisado, a busca de terrenos para viabilizar a operação da empresa. Em um primeiro momento, os coletivos ficarão nas garagens da Castelânea e da Posse, com os terminais Centro, Corrêas e Itaipava podendo ser utilizados como apoio durante a noite.



A Prefeitura ainda reforçou que a desocupação é uma operação complexa e não se resume à retirada de ônibus. O procedimento envolve o reboque de grande número de veículos pesados, além da desmontagem, transporte e reinstalação de maquinário do setor de mecânica, equipamentos de apoio e demais estruturas essenciais ao funcionamento da empresa.

